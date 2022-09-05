İcra borcu düzenlemesinin detayları belli oldu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 22:46

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, icra takibindeki 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edileceğini duyurdu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından halka seslenen Erdoğan, icra takibindeki 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edileceğini açıklayarak, 5,5 milyon yurttaşın icra takibinden kurtulacağını belirtti.

"VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DEVREDİLMİŞ ALACAKLAR DA BUNA DAHİL"



"Vatandaşlarımızın bir kısmını icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz" diyen Erdoğan, "Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır" ifadelerine yer verdi.