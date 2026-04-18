İcra dosyalarında tarihi rekor: Her gün 7 bin yeni mağdur!

Ortadoğu'daki savaşın enerji maliyetlerini tırmandırması, temel gıda ve ulaşım giderlerini halkın karşılayamayacağı seviyelere taşırken; makroekonomik büyüme rakamları ile vatandaşın mutfağı arasındaki makas hiç olmadığı kadar açılmış durumda. Bu ekonomik sıkışmışlık, toplumun en kırılgan kesimlerinden başlayarak orta sınıfı da içine alan devasa bir borç sarmalına dönüşüyor.

İCRA DOSYALARINDA TARİHİ YÜKSELİŞ

Türkiye’de ekonomik krizin en somut göstergesi icra dairelerindeki dosya sayısında yaşanan artış oldu. CHP’li Gülcan Kış’ın açıkladığı rakamlara göre, yılın ilk aylarından itibaren icra sistemi adeta kilitlenme noktasına geldi. Sadece 2026 yılının ilk iki ayında 438 bin vatandaş icra takibine alındı. Bu veri, her gün ortalama 7 binden fazla kişinin borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştüğünü gösteriyor. Toplamda ise 4 milyon 271 bin kişi hâlen icra takibinde bulunuyor.

HER 100 AİLEDEN 15’İ İCRALIK

Veriler, sorunun bireysel değil yapısal olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor. Türkiye’de bugün her 100 ailenin 15’i icra takibiyle karşı karşıya. Bu oran, artık icranın istisnai bir durum olmaktan çıktığını; toplumun geniş kesimlerini kapsayan bir ekonomik sıkışmaya dönüştüğünü gösteriyor.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu ülkede icra dosyası artık bir istatistik kalemi değil, milyonlarca hanenin gerçeğidir. Her 100 ailenin 15’inin icralık olduğu bir düzende, ekonomik istikrardan söz etmek mümkün değildir.”

24 MİLYON DOSYA

İcra dairelerindeki toplam dosya sayısı 24 milyon 612 bine ulaştı. Sadece 2026 yılının ilk üç ayında açılan yeni dosya sayısı ise 2 milyon 844 bin olarak kaydedildi. Bu tablo, sadece ekonomik değil, aynı zamanda hukuki sistem üzerinde de ciddi bir baskı oluştuğunu ortaya koyuyor.

Gülcan Kış bu noktaya dikkat çekerek şunları söyledi:

“24 milyonu aşan dosya sayısı, Türkiye’de adalet sisteminin de ekonomik krizle birlikte yük altında olduğunu gösteriyor. Bu, sadece borç meselesi değil, bir sistem krizidir.”

BORÇ EKONOMİSİ DERİNLEŞİYOR

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, vatandaşın borç yükündeki artışa ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türkiye’de büyüyen şey gelir değil, borçtur. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6,5 trilyon lirayı aşmış, tahsil edilemeyen batık borçlar ise 381 milyar liraya ulaşmıştır. Bu tablo, vatandaşın ekonomik sistem içinde güçlenmediğini, aksine her geçen gün daha fazla borca bağımlı hale geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Vatandaş artık gelirini artırarak değil, borcunu büyüterek ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bu, sürdürülebilir bir ekonomik düzen değildir. İcra takibindeki 4,2 milyon kişi, birçok Avrupa ülkesinin nüfusuna yaklaşmış durumdadır. 24,6 milyon icra dosyası, Türkiye’de neredeyse her haneye bir dosya düşecek seviyeye gelmiştir. Sadece iki ayda icraya düşen 438 bin vatandaşımız ise orta büyüklükte bir şehrin nüfusuna eşittir. Bu veriler, yaşadığımız sürecin geçici bir ekonomik daralma olmadığını; derinleşmiş, yapısal ve toplumsal sonuçlar doğuran bir kriz olduğunu açık biçimde göstermektedir.”

'BU TABLO SOSYAL ÇÖKÜŞTÜR'

CHP’li Gülcan Kış, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Bu veriler artık sadece ekonomik göstergeler değildir. Bu, sosyal devletin zayıfladığını, gelir dağılımının bozulduğunu ve milyonların geçim mücadelesi verdiğini gösteren bir tablodur. İcra dosyaları büyürken refahın büyüdüğünü söyleyemezsiniz. Borçla ayakta duran bir ekonomi, eninde sonunda toplumun tamamını aşağı çeker.”

Türkiye’de icra dosyalarındaki artış, ekonomik politikalara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken, milyonlarca vatandaş açısından borç sorunu artık yönetilebilir bir yük olmaktan çıkıp yapısal bir krize dönüşmüş durumda.