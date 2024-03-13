İcra takibine alınan borç 53,5 milyar liraya çıktı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:12

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:12

CHP Manisa Mileltvekili ve TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle beraber borçların katlanarak artığını söyledi. Rakamları paylaşan Bakırlıoğlu, “Bankaların tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise söz konusu haftada 1,1 milyar lira daha artarak 53,5 milyar lira oldu. Ödenemeyen kredi ve kredi kartın borçlarından dolayı 3 milyon 843 bin kişi hem bankalara hem de varlık yönetim şirketlerine borçlu. Batık tüketici kredilerinde yıl başından bu yana 8,1 milyar liralık artış gözlendi. Artış oranı yüzde 18. Halen 2 milyon 323 kişi bankaların icra takibinde bulunuyor” diye konuştu.

“194 BİN 142 KİŞİ İCRA TAKİBİNDE”

“Ocak ayında hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu nedeniyle toplam 194 bin 142 kişi bankalar tarafından icra takibine alınmış” diye devam eden CHP’li vekil, “Geçen yıl ocak ayında bu sayı 143 bin 863 kişiymiş. Takibe alınanların sayısı geçen yılın aynı ayına göre 50 bin 279 kişi artmış. Artış oranı yüzde 35. Bu arada birde varlık yönetim şirketlerine olan borçlar var ki artık ödenme imkanı kalmamış borçlar. Bankalar, tahsil edemediği için alacaklarını, çok düşük bedelle, toptan bu şirketlere satıyor. Merkez Bankasının hazırladığı rapora göre; varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla 2 milyon 118 bin kişinin, faizleri ve icra masrafları hariç 86 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

TOKİ’YE 59 MİLYAR LİRA BORÇ

Yurttaşın geçim sıkıntısından bahseden Bakırlıoğlu, “TOKİ’nin bile vatandaşlardan taksitli konut alacağı 59 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu şartlarda vatandaşın huzur içinde Ramazan ayını geçirme imkanı kalmamıştır. Emekli, asgari ücretli dar gelirliler enflasyon altında geçimlerini mi sağlayacaklar yoksa borçlarını mı ödeyecekler? Bir taraftan saray ahalisi, ihaleci yandaşlar, üç beş yerden maaş alan bürokratlar şatafatlı iftar sofralarında boy gösterirken, vatandaş bir zeytine muhtaç kaldı” dedi.