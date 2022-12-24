IEA Başkanı Fatih Birol: 2023 zorlu bir yıl olacak

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen panelde konuşan Fatih Birol, dünyanın başlıca ekonomilerine enerji krizinin etkisini değerlendirdi.

Bu yıl yaşanan enerji krizinin 1970’lerdeki petrol krizini gölgede bıraktığını belirten Birol, Rusya’nın petrol ihracatının yarısının, doğalgaz ihracatının ise üçte ikisinin Avrupa’ya gittiğini belirtti.

Birol, bu yılın Avrupa ile ticari ilişkileri olan ülkeler için sıkıntılı olacağını anlattı ve şunları söyledi: “Rus 2023’te kesilecek. Çin ekonomisi yeniden eski performansa dönecek. Bu durumda LNG ve petrol ihtiyacı nedeniyle global pazar daralacak. Fiyatlar artacak.”

Global enerji krizinin bir numaralı kurbanının ise enerji ithal ülkeler olduğunu belirten Birol, “Bu ülkeler enflasyonist dönemdeler. Borç almak durumundalar. 1980’li yıllarda olduğu gibi borç girdabına girmek üzereler” diye konuştu.



