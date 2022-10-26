IEA Başkanı Fatih Birol: 'Dünya ilk gerçek enerji krizini yaşıyor'
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, sıvılaştırılmış doğalgaz piyasalarında arzın talebi karşılayamayacağı endişesi ve petrol üreticilerinin üretimi kısmasının ilk gerçek enerji krizine neden olduğunu söyledi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyanın ilk gerçek enerji krizini yaşadığını söyledi.
Singapur Enerji Haftası etkinliğine katılan Birol, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasalarında arzın talebi karşılayamayacağı endişesi ve başlıca petrol üreticilerinin üretimi kısmasının dünyada yaşanan "ilk gerçek enerji krizine" neden olduğunu belirtti.
Birol, Ukrayna savaşı sürecinde Avrupa'nın LNG ithalatının artması ile Çin'de yakıt talebinin artma olasılığının, piyasada gelecek yıl için yalnızca 20 bcm LNG kapasitesi olacağı düşünüldüğünde, sıkışıklığa neden olabileceğini söyledi.
"TEHLİKE TAŞIYOR"
Birol, aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+'ın üretimi günde 2 milyon varil azaltma kararının da "riskli" olduğunu ve IEA'nın küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varile yükselmesini beklediğini söyledi.
Birol "Bu durum dünyanın dört bir yanında birçok ekonomi resesyonun eşiğine gelmişken tehlike taşıyor" dedi.
Birol ayrıca, tavan fiyat uygulamalarına rağmen piyasaya Rus petrolünün girmesine ihtiyaç duyulduğunu, talebi karşılayabilmek için yüzde 80-yüzde 90 arasında bir seviyenin "teşvik edici" olacağını ifade etti.
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