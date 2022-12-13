İflas eden FTX'in kurucusu Bankman-Fried Bahamalar'da gözaltına alındı

13 Aralık 2022 Salı, 05:43

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İflas eden kripto borsası FTX'in kurucusu Samuel Bankman-Fried, Bahamalar'da gözaltına alındı.

Polis, Bankman-Fried'ın Bahamalar ve ABD kanunlarına göre "mali suçlar" işlediği gerekçesiyle yakalandığını duyurdu.

New York Güney Bölge Başsavcılığı, gözaltının ABD hükümetinin talebi üzerine yapıldığını duyurdu.

Bahamalar Başsavcısı da, Bankman-Fried'ın Salı günü ülkede hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

Bankman-Fried hakkında suç duyurusunda bulunan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da, FTX kurucusunun yakalanması çağrısında bulunmuştu.

Bankman-Fried'ın ABD'ye iade edilme olasılığı mevcut.

BBC, Bankman-Fried'ın avukatına yönelttiği sorulara henüz yanıt alamadı.

Bankman-Fried kimdir?

Kripto borsası FTX, 2019'da eski Wall Street borsacısı Sam Bankman-Fried ve eski Google çalışanı Gary Wang tarafından kurulmuştu.

Kısa sürede günlük 10 milyar dolar değerinde kripto para ticaretinin yapıldığı bir borsa haline geldi. Bir dönem "ABD'li efsane yatırımcı Warren Buffett'in genç versiyonu" benzetmelerinin de yapıldığı Bankman-Fried'ın Ekim ayı itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyordu.

"Kripto kralı" Washington DC'de, yaptığı siyasi bağışlarla tanınır hale gelmişti. Çoğunlukla Demokratlara para yardımı yaptığı bilinse de, kendisi "karanlık para kanalları" üzerinden Cumhuriyetçilere de yardım yaptığını söylüyor.

Ancak 30 yaşındaki S?am Bankman-Fried'in 'Kripto'nun Kralı' statüsünü elde etmesi, ardından kurucusu olduğu FTX'ten istifası ve şirketin iflas başvurusunu kapsayan süreç yalnızca birkaç gün sürdü.

Bir dönem dünyanın 2. en büyük kripto borsası haline gelen FTX, kullanıcıların 3 günde 6 milyar dolar çekmesinin ve rakibi Binance'in "kurtarma anlaşmasından" çekilmesinin ardından, 11 Kasım'da ABD'de iflasını açıklamıştı.

İflastan sonra ilk kez Aralık ayı başında New York Times gazetesine konuşan Bankman-Fried ise dolandırıcılık yapmadığını ve "hiç parasının olmadığını" savunmuştu.

FTX'in en büyük 50 yatırımcısına 3.1 milyar dolar borcu olduğu tahmin ediliyor.

2022, kripto borsası için sallantılı bir yıl oldu. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin bu yıl yüzde 60'tan fazla değer kaybetti.