Ifo: Fiyat beklentileri rekor seviyeye yükseldi
Alman ekonomik düşünce kuruluşu ifo tarafından hazırlanan fiyat beklentileri endeksi Nisan ayında 1991'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Fiyat beklentileri endeksi Nisan'da Mart ayındaki 55'ten 62'ye yükseldi.
Fiyat beklentileri endeksindeki artış, Almanya'da giderek daha fazla şirketin gelecek 3 ayda ürün fiyatlarını artırmayı planladıkları anlamına geliyor.
Toptan satışlar için fiyat beklentileri Nisan'da 79.3 puana çıkarken, perakende sektöründe fiyat beklentileri 75.4, imalat sektöründe beklenti 73.1 puan oldu.
Foreks'te yer alan habere göre; Ifo'nun tahmin başkanı Timo Wollmershauser, "Almanya'da enflasyonu önümüzdeki aylarda büyük olasılıkla yüzde 7'nin üzerinde kalmaya devam edecek" dedi.
Wollmershauser, keskin fiyat artışlarını esas oarak enerji, ham madde ve diğer ara malların alımındaki yüksek maliyetlerin yönlendirdiğini belirtirken, "Nisan ayı araştırmamız şirketlerin bu maliyetleri müşterilerine tam olarak geçiremediklerine ve kar marjlarının buna göre azaldığına işaret etti" dedi.
Toptan ticarette maliyet artışlarını fiyatlara yansıtma oranı yüzde 57.7 olurken, imalat sektöründe yüzde 51.4, perakende, inşaat ve hizmet sağlayıcılarda ise sırasıyla yüzde 35.3, 25.2 ve yüzde 23.8 seviyesinde gerçekleşti.
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