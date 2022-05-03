Almanya'dan İsveç ve Finlandiya'ya destek
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyeliği konusunda destekleyeceğini açıkladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı açıklamada, Rusya'nın diğer ülkelere saldırmayacağını kimsenin garanti edemeyeceğini ve Almanya'nın NATO'ya katılmaya karar verirlerse Finlandiya ve İsveç'i destekleyeceğini söyledi.
Scholz, İsveç ve Finlandiyalı liderleri iki günlük bir kabine toplantısında ağırladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu iki ülke NATO ittifakına katılmaya karar verirlerse desteğimize güvenebilirler" dedi.
Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brandenburg eyaletindeki Meseberg Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Başbakanı Marin ise İsveç ve Finlandiya’nın kendi güvenliğine ilişkin önemli karar almanın eşiğinde olduğunu söyledi.
NATO’nun sürekli açık kapı politikasını vurguladığını ifade eden Marin, "Rusya'nın hiçbir yetkisi olmadan kararlarını başkalarına dayatmak istediği bir dönemde NATO'nun açık kapı politikası her zamankinden daha önemlidir." şeklinde konuştu.
Marin, Finlandiya’nın henüz NATO’ya üye olma başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin bir karar vermediğini belirterek, bu konuda parlamentoda istişarelerin devam ettiğini söyledi.
İsveç Başbakanı Andersson da İsveç’te de parlamentodaki partilerin güvenlik politikasına ilişkin durumu değerlendirdiklerini dile getirerek, gelecekte olası ortaklıklara katılmaya ilişkin her şeyin masada olduğunu vurguladı.
Andersson, İsveç'in savunma harcamalarını arttıracağını kaydetti.
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