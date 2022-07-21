IGC, küresel tahıl üretimi için tahminini düşürdü
IGC, küresel tahıl üretimi için tahminini düşürdü.
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2022-23 sezonu küresel tahıl üretimi için tahminini kuraklık ve aşırı sıcakları işaret ederek düşürdü.
Foreks'in aktardığına göre, IGC 2022-23 sezonu için mısır üretim tahminini 1 milyon ton indirerek 1 milyar 189 milyon ton olarak duyurdu. 2021-22 sezonunda küresel mısır üretimi 1 milyar 220 milyon ton olmuştu.
Konsey, AB için 2022-23 sezonu mısır üretim tahminini 78,2 milyon tondan 76,5 milyon tona indirdi.
Buğday üretimi için küresel tahminini 1 milyon ton düşürerek 770 milyon tona çeken IGC, toplam tahıl üretimi beklentisini 3 milyon ton azaltarak 2 milyar 252 milyon tona çekti.
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