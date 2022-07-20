Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘çayır tırtılı’ açıklaması: Rekolte kaybı olmayacak

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:47

Cumhuriyet, dün yayımladığı “Ayçiçeğinde tırtıl krizi” başlıklı haberle, Trakya bölgesindeki ayçiçeği tarlalarında “çayır tırtılı” istilasına dikkat çekti. Uzmanlar, ayçiçeği tarlalarını etkisi altına alan zararlının ortaya çıkma gerekçesinin “tarımsal ilaç fiyatlarındaki yüksek artış ve buna bağlı olarak yeterince ilaçlama yapılamaması olduğuna” dikkati çekerken, yaşanacak rekolte kaybının da yağ fiyatlarında artışa neden olacağını vurguladı.

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