İGDAŞ Müdürü Bülent Özmen: 'Üniversite tercihinde teknik bölümlere öncelik verin'
İGDAŞ’ın Genel Müdürü Dr. Bülent Özmen, "Enerji sektörü, geleceğin önemli istihdam alanlarından biri olacak. Bu nedenle gençlerimizin tercihlerini yaparken bugünü değil yarını da düşünmelerini öneriyorum” dedi.
Türkiye’nin doğalgaz dağıtımı şirketi olan İGDAŞ’ın Genel Müdürü Dr. Bülent Özmen, içinde bulunduğumuz bilgi ve enformasyon çağında ülkelerin gelişme ve kalkınmasının temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinin önemli konuların başında geldiğini söyledi. Mesleki ve teknik eğitimin, bir ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki hedeflerini yerine getirmesi açısından kilit öneme sahip olduğunu belirten Dr. Bülent Özmen, “Meslek yüksekokulları Türkiye’nin geleceğidir” dedi.
Çağımızda teknoloji alanında gözlenen gelişmelerle birlikte yaşanan ekonomik değişimlerin, mesleki ve teknik eğitimin önemini daha da artırdığını belirten Özmen, “hem STEM alanında hem de teknik alanda verilen eğitimler ve elde edilen beceriler, tüm dünyada giderek önemini artırıyor. Her ne kadar teknoloji çağında olsak da üretim ve sanayi insanlık var oldukça devam edecek, burada önemli olan teknolojiyi sadece tüketimde ya da hizmet sektöründe değil, üretimde de kullanmak” dedi.
MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI BİR ADIM ÖNDE
Son yıllara kadar mesleki eğitim yerine üniversite tercihlerine ağırlık verildiğini belirten Özmen, gençlerin meslek liseleri ve meslek yüksekokullarına karşı bir farkındalık kazandığını belirtti. Mesleki eğitim veren kurumların uzun yıllar göz ardı edilmesinin sonucunda teknik alanda birçok sektörün uzun dönem sorunlar yaşadığını fakat günümüzde mesleki eğitim konusunda gençlerin daha kararlı adımlar attığını belirterek, mesleki eğitim alan gençlerin hem kendi hem de iş dünyası için çok önemli olduğunu vurguladı.
Teknolojideki hızlı ilerleme, mesleki yeterlilikleri ön plana çıkarmış ve istihdamı artırabilme bakımından mesleki eğitim büyük bir önem kazandığını vurgulayan Özmen, “Bu bağlamda ekonomik büyüme, iyi eğitilmiş ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilen iş gücü ile olanaklı olabilmektedir. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitim alanında iş dünyasının beklentilerinin nicelik ve nitelik açısından karşılanabilmesi son derece önemlidir. İşte tam bu sebeple meslek yüksekokulunda eğitim alan gençlerin kısa sürede hayata atılması büyük bir avantajdır” dedi.
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