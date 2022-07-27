2022 YKS tercih kılavuzu açıklandı! YKS tercihleri nasıl yaplır? YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek?
2022 YKS tercih klavuzu açıklandı. 2022-YKS tercih işlemleri başladı. YKS tercihleri nasıl yaplır? YKS tercihleri ne zamana kadar sürecek?
2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak. ÖSYM, 2022 YKS tercih klavuzunu açıkladı.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'da başladı.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapacak. Tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPLIR?
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar
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