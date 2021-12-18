"İğneden ipliğe zam" deyimi gerçek oldu!
"İğneden ipliğe zam" deyimi gerçek oldu. Bu sefer iğne ve ipliğe de zam geldi. Türk lirasında yaşanan rekor değer kaybı nedeniyle iplik yüzde 50, iğne ise yüzde 100 zamlandı.
Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybından kaynaklanan zamlardan iğne ve iplik de nasibini aldı. Tekstilci Halit Zorba, “Şu ana kadar yüne (iplik) yüzde 50 zam geldi, iğne grubu ithal olduğu için yüzde 100’ün üzerinde zam geldi. Şu anda bizim en büyük sıkıntımız ithal ürünlerde. Fiyat arttığı, alım gücü düştüğü için bayağı satış kaybımız var” diye konuştu.
Zorba, alım gücü olmadığı için işlerinin yüzde 30 oranında düştüğünü aktararak, “Fiyatları gören kadın gidiyor. Ciddi bir satış kaybına uğradık” dedi.
Zorba, kriz dönemlerinde kendi işlerini normalde arttığını belirterek, “Ama bu krizde çok etkilendik. 2001 krizini bile arar olduk. Çok kötü durumdayız şu anda. Satışlarımız müthiş kötü” diye konuştu.
Eski bir firma oldukları için müşteriyi mağdur etmemeye çalıştıklarını, ancak zam geldikçe ürünlere yansıtmak durumunda kaldıklarını aktaran Zorba, elindeki yün ipi göstererek, “Son 3 ayda, 10 lira olan şey 16 lira oldu” dedi.
“1 LİRA OLAN İĞNE 3 LİRA OLDU”
Zorba, 1 doların 16 Türk lirasını aşması durumunda ürünlere yüzde 20 zam daha geleceğini kaydederek, “Türkiye’de üretilmeyen ürünler müthiş arttı, alınmayacak şekilde arttı. 1 lira olan iğne 3 lira oldu. Perakende satışlarında, toptanda da birebir arttı” diye konuştu.
“ŞU CİROLARLA AYAKTA KALMA ŞANSIMIZ SIFIR”
Zorba, elemanların maaşını nasıl artıracaklarını düşünmeye başladıklarını belirterek, “Ciddi sayıda perakendeci müşterimiz kapattı. Ki böyle devam ederse fiyat artışları, kapatan da çok olacak. Biz sezondayız. Gördüğünüz gibi şu dükkan, full kalabalık olması lazım. En az 50 müşteri olması lazım. Sabahtan beri iki, üç müşterimiz var. Şu cirolarla ayakta kalma şansımız sıfır” dedi.
“ŞİŞİRİLMİŞ FİYATLAR”
Zorba, yerli iplik sattıklarını aktararak, “İthal ürün bizde yok. Zaten olmadığı için bu kadar yüzde 50 zam geldi. İthal ürünler yüzde 100’ün üzerinde zamlandı. Şu anda herkesin beklentisi şu: ‘Nasıl olsa dolar artacak, biz zammımızı yapalım’. Şu anda hiçbir ürün gerçek fiyatında değil. Şişirilmiş fiyatlar” diye konuştu.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşına zam oranını açıkladı
- BDDK, bankalar için harekete geçti
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Borsa İstanbul'dan ardı ardına devre kesici
- 'Patlama ya da çöküş'
- Patronlardan acil önlem çağrısı