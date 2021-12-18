"İğneden ipliğe zam" deyimi gerçek oldu!

18 Aralık 2021 Cumartesi, 09:00

Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybından kaynaklanan zamlardan iğne ve iplik de nasibini aldı. Tekstilci Halit Zorba, “Şu ana kadar yüne (iplik) yüzde 50 zam geldi, iğne grubu ithal olduğu için yüzde 100’ün üzerinde zam geldi. Şu anda bizim en büyük sıkıntımız ithal ürünlerde. Fiyat arttığı, alım gücü düştüğü için bayağı satış kaybımız var” diye konuştu.

Zorba, alım gücü olmadığı için işlerinin yüzde 30 oranında düştüğünü aktararak, “Fiyatları gören kadın gidiyor. Ciddi bir satış kaybına uğradık” dedi.

Zorba, kriz dönemlerinde kendi işlerini normalde arttığını belirterek, “Ama bu krizde çok etkilendik. 2001 krizini bile arar olduk. Çok kötü durumdayız şu anda. Satışlarımız müthiş kötü” diye konuştu.

Eski bir firma oldukları için müşteriyi mağdur etmemeye çalıştıklarını, ancak zam geldikçe ürünlere yansıtmak durumunda kaldıklarını aktaran Zorba, elindeki yün ipi göstererek, “Son 3 ayda, 10 lira olan şey 16 lira oldu” dedi.

“1 LİRA OLAN İĞNE 3 LİRA OLDU”

Zorba, 1 doların 16 Türk lirasını aşması durumunda ürünlere yüzde 20 zam daha geleceğini kaydederek, “Türkiye’de üretilmeyen ürünler müthiş arttı, alınmayacak şekilde arttı. 1 lira olan iğne 3 lira oldu. Perakende satışlarında, toptanda da birebir arttı” diye konuştu.

“ŞU CİROLARLA AYAKTA KALMA ŞANSIMIZ SIFIR”

Zorba, elemanların maaşını nasıl artıracaklarını düşünmeye başladıklarını belirterek, “Ciddi sayıda perakendeci müşterimiz kapattı. Ki böyle devam ederse fiyat artışları, kapatan da çok olacak. Biz sezondayız. Gördüğünüz gibi şu dükkan, full kalabalık olması lazım. En az 50 müşteri olması lazım. Sabahtan beri iki, üç müşterimiz var. Şu cirolarla ayakta kalma şansımız sıfır” dedi.

“ŞİŞİRİLMİŞ FİYATLAR”

Zorba, yerli iplik sattıklarını aktararak, “İthal ürün bizde yok. Zaten olmadığı için bu kadar yüzde 50 zam geldi. İthal ürünler yüzde 100’ün üzerinde zamlandı. Şu anda herkesin beklentisi şu: ‘Nasıl olsa dolar artacak, biz zammımızı yapalım’. Şu anda hiçbir ürün gerçek fiyatında değil. Şişirilmiş fiyatlar” diye konuştu.