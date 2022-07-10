İhale aynı yöntemle tekrarlandı: Devlet 3 buçuk milyar zarar etti

10 Temmuz 2022 Pazar, 09:45

‘Acil' kodu ve pazarlık usulü ile yapıldığı için iptal edilen Erdemli-Silifke-Taşucu yolu ihalesi tekrarlandı ancak Danıştay kararına rağmen yine pazarlık usulü kullanıldı. Her iki ihaleyi de aynı firmalar aldı. 2 Şubat 2021'deki ilk ihalede 2 milyar 135 milyon 502 bin lira olan bedel, 10 Haziran 2022'de 5 milyar 635 milyon 925 bin liraya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan her iki ihaleyi de, Özaltın İnşaat ile Atatürk Havalimanı pistlerini kıran Yapı & Yapı şirketi alırken, pazarlık usulünün kullanılması nedeniyle ilk ihale Danıştay tarafından iptal edilmişti. Buna rağmen 2. ihale de yine pazarlık usulü ile yapıldı ve bir yıl 4 ay önceki ihaleye göre tam, 3 milyar 500 milyon 423 bin lira fark oluştu.

YİNE AYNI YÖNTEM

Danıştay kararının ardından ihale iptal edildi. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 13 Mayıs 2022'de ihaleyi tekrarladı. Yolun yapım işi ihalesi Danıştay'ın karşı çıkmasına rağmen yasanın ‘'Pazarlık 21-B'' maddesine göre yapıldı. İhaleye altı firma davet edildi. Kazanan ise bir önceki ihaleyi alan Özaltın İnşaat- Yapı & Yapı Şirketleri oldu. 10 Haziran 2022'de 5 milyar 635 milyon 925 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

HAVALİMANINI YIKAN ŞİRKET

Erdemli Silifke Taşucu yol ihalesini alan Yapı&Yapı İnşaat şirketi TOKİ tarafından 29 Nisan'da davet usulüyle yapılan Atatürk Havalimanı'nın yıkım ihalesini 2 milyar 127 milyon 978 bin lira ile kazanmıştı. Danıştay söz konusu ihalenin iptalinde pazarlık usulüne acil durumlarda başvurabileceğine işaret etmiş ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün “Yolun ivedilikle bitirilmesi gerektiği'' yönündeki savunmasını ise ‘'İşin bitirilme süresinin 900 gün olarak belirlenmesi ivedilik şartı ile bağdaşmamakta, 900 gün gibi uzun bir sürece yayıldığı anlaşılmaktadır” demişti.