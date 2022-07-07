AKP vazgeçmiyor: Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi için yeniden ihale yapılacak

07 Temmuz 2022 Perşembe, 09:37

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın, 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için yeniden ihale gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada özelleştirme planından vazgeçilmesini istemiş ve “Kadıköy sonuna kadar bu plana karşı çıkacak” demişti.Bu kapsamda düzenlenecek ihale için geçici teminat bedeli 75 milyon lira ve son teklif verme tarihi 27 Eylül olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfta teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü"yle yapılacak, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlandırılacak.

NE OLMUŞTU: Koç Grubu’nun turizm şirketi Setur’un 1998’den beri işlettiği liman 2011’de özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme kararı ile birlikte marina kapasitesi ve alanını genişleten yeni bir imar planı hazırlandı. 2014’te yapılan ilk ihaleye katılan Koç Grubu, 664 milyon dolar teklif verdi. Ancak Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy’de yaşayan sivil toplum örgütlerinin hukuki mücadelesi nedeniyle ihaleden geri çekildi. Limanla ilgili hukuki süreç geçen ay Danıştay İdare Kurulu’ndan çıkan planı kabul eden kararla son bulunca Kadıköylüler bu kez bireysel itirazlara dayanarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Limanın özelleştirilmesi kapsamında ihale daha sonra Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti.