Ihlamur fiyatında yüzde 100 artış

26 Aralık 2022 Pazartesi, 16:45

Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinin başında gelen ıhlamur, fiyatı ile cep yakıyor.

Satıcılar fiyat artışının ıhlamur tedarikçilerinin yüksek fiyatla piyasa mal vermesinden kaynaklandığını savunurken, geçen yıla oranla ıhlamura yüzde 100 zam geldiğini söylediler.

“IHLAMURUN KİLOSU 400 TL’DEN SATILIYOR”

Ihlamuru tedarikçilerden yüksek fiyata aldıklarının altını çizen aktar Semih Doğanay, “Ihlamur yeterli miktarda var. İnsanlar yeni yeni satmaya getiriyor. Fiyatı geçen seneye göre oldukça arttı. Ihlamur getiren köylü, fiyatı artırdı. Ihlamur ağaçlarının birçoğu kesilmiş. Fiyatların artmasında onun da etkisi var. İnsanlar yine 100’er gram alabiliyorlar. Geçen yıl çiçek ıhlamurun kilosunu 200 TL’den satıyorduk. Bu sene ise 400 TL’den satıyoruz. Ihlamuru geçen yıl 100 gramlık paketlerde 20 TL’ye satarken şimdi ise aynı paketi 40 TL’ye satıyoruz. Bol çiçekli olmayan ıhlamurun fiyatı ise daha ucuz. İnsanlar soğuk havaların etkisini göstermesiyle ıhlamura ilgi göstermeye başladı. Ihlamurun yanı sıra zerdeçal, zencefil, tarçın, hibisküs, adaçayı gibi ürünler de satılıyor. Onların fiyatı da 100 gramlık paketler halinde 20 TL ile 50 TL arasında değişiyor” dedi.

İSTANBUL'DA YÜZDE 35 DAHA PAHALI

İstanbul'da bazı marketlerde çiçek ıhlamurun kilosu Samsun'a göre yüzde 35 zamla 540 liradan satılıyor.

“KURUYEMİŞ FİYATLARI DA ZAMLANDI”

Yılbaşında oldukça tüketilen kuruyemiş fiyatlarına da zam geldiğini ifade eden esnaf Recai Doğanay, “Yılbaşının yaklaşmasıyla kuruyemişe olan ilgi arttı. Fiyatlarda da geçen yıla oranla bir artış söz konusu. Yılbaşlarında en çok karışık kuruyemişler ilgi görüyor. En düşük karışık kuruyemiş paketi 50 TL’den başlıyor. İçinde fındık, fıstık ve leblebi var ve kilosu 50 TL. Kuruyemiş paketlerinin içine badem, Antep fıstığı girdiği zaman fiyatlar artıyor. Sadece Antep fıstığı, badem ve kajunun kilosu da 250 TL’den satılıyor. Antep fıstığı, badem, fındık ve kaju karışımlı kuruyemişin kilosunu geçen yıl 150 TL’den satıyorduk, aynı paket bu yılbaşında 250 TL’den satılıyor” diye konuştu.