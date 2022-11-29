Ihlamur fiyatları uçtu!

29 Kasım 2022 Salı, 07:00

Havaların soğumasıyla gribal enfeksiyon hastalığında yaşanan artış ile birlikte Karabük’teki aktarlarda hareketlilik arttı.

Kilosu 250 ile 400 lira arasında değişen ıhlamur yurttaşların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Konuyla ilgili konuşan aktar Harun Akbulut, en çok satılan ürünlerin başında ıhlamurun yer aldığını ve kış çaylarına da ilginin olduğunu belirtti.

YÜZDE 200'ÜN ÜSTÜ ARTIŞ

Karabük’ün Yenice ilçesinde fiyatının 250 lira olduğunu aktaran Akbulut, geçen yıl 30 lira civarında olan kuşburnunun da 100 liraya satıldığını kaydetti.



