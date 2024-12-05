İhraç edilen ancak ilaç kalıntısı nedeniyle geri dönen meyve sebze tartışma yarattı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2024 - 07:16

İncir, mandalina, domates, portakal ve son olarak antep fıstığı. Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile iade edilen bu ürünler bugünlerde tüketicinin kabusu oldu. Sadece ihracattan dönen değil iç piyasa için üretilen ürünlerde de yanlış tarım ilaçları kullanımından endişelenen tüketici açıklama bekliyor. Tarım Bakanlığı’nın denetimlerinin yetersiz kaldığını belirten uzmanlar ise sorunun kesin çözümünün tarladan başlaması gerektiğini belirtiyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, sorunun üretimden başladığını belirtti. Avrupa Birliği tarafından yasaklanan bitki koruma ürünlerinin Türkiye’de depolardaki stoklar bitene kadar kullanıldığına vurgu yapan Suiçmez, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetim sonuçlarını açıklamadığını da dile getirerek şunları söyledi:

‘BAKANLIK AÇIKLAMALI’

“Bakanlığın hangi ürünlerde pestisit kalıntısı ya da aflatoksin sorunu var, nerede üretiliyor, iç piyasada imha ediliyor mu sorularının cevabını açıklaması gerekir. Ayrıca denetçi sayısının da artırılması gerek. Yurdışından dönen yaş meyve ve sebzeler dayanıklı olmadığı için ya imha ediliyor ya da biyoyakıt olarak kullanılıyor. Ancak incir, üzüm gibi kuru meyvelerde aflatoksin olanlar ayıklanarak geri kalanı ise Türkiye’ye sokuluyor. Bakanlık kamuoyundaki belirsizliği gidermek için gümrüklerde imha görüntülerini yayımlamalı. Ayrıca denetimler yalnız market veya halde değil üretimden raflara gelene kadar her aşamada yapılmalı.”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise “Yurtdışına gidip de geri dönen meyve ve sebzelerde ciddi rakamlar yok, abartılıyor. Dönen ürünler ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından analize giriyor ve uygun değilse imha kararı alınıyor. Uygunsa üçüncü ülkeye gönderiliyor” diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise geçen gün yaptığı açıklamada “İhracattan geri gelen kuru incirler, ülkemize girişte Türkiye’nin ithalat prosedürüne tabi tutulmaktadır. Bakanlığın kontrolünde analiz edilerek sonucu uygun olan partilerin yurda girişine izin verilmektedir” dedi.

TÜKETİCİ DİKKAT ETMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, pestisit konusunu TBMM gündemine taşıdı. Vekiller Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na pestisit tartışmalarına ilişkin soru yöneltti. Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, “Yüksek dozda ve sürekli pestisite maruz kalan tüketicilerin akut ve kronik sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Tarım ürünlerini iyice yıkamak, pestisit kalıntılarını azaltabilir. Tüketiciler, pestisitlerden korunmak için dikkatli seçimler yapmalı ve güvenli gıda tüketimine özen göstermelidir” dedi.