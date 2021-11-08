İhracatçı kurda istikrar istiyor

08 Kasım 2021 Pazartesi, 02:00

Gaziantep’te GATHİB tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin desteklediği Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın finali yapıldı. Final sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kileci, düşük faiz, yüksek kurla cari açığın kapanacağına inanmadığını, dengelerin iyi korunması gerektiğini, bunun Güney Kore modeli olduğunu söyledi.

Üretici enflasyonunun yüzde 46’yı aştığını anımsatan Kileci, “Üreticiler bugün stoktaki ürünü elinden geldiğince maliyetine satmaya çalışıyor. Ama üretici de bir yere kadar dayanır, belli bir noktadan sonra zam yapmak zorunda. Her sektörde zam oranları değişebilir” dedi.

Kileci, Türkiye’nin tarım, sanayi dahil her alanda bir planlama politikasına ihtiyaç duyduğunu, bu envanterin ancak devlet tarafından çıkarılabileceğini aktardı.