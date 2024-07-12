İhracatçılardan 'dolar' sitemi! Taleplerini açıkladılar

Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:34

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:34

İktidarın 'yüksek faiz düşük kur' politikası ihracatçıların canını yakıyor.

Rekabetçi kur sistemini savunan ihracatçılar, dolar/TL kurunun enflasyona paralel artması gerektiğini söylüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, dolar/TL kurunun en az 37 lira olması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE REKABETİNİ KAYBEDİYOR"

Gültepe, Türkiye'nin dolar bazında rakiplerinden yüzde 40 pahalı olduğunu belirterek, "Bunun neticesinde Türkiye, rekabetini kaybediyor. Üretim ve ihracata dayalı büyüme hikayesinden bahsetmek mümkün değil çünkü makas giderek açılıyor. Türkiye'de finans maliyetleri çok yüksek. Yüzde 50 faizin konuşulduğu yerde ihracatçılar Eximbank üzerinden yüzde 37 ile yararlanabiliyor ancak kurun sabit kaldığı yerde yine de yüksek kalıyor" diye konuştu.

"DOLAR EN AZ 37 LİRA OLMALI"

Döviz kurunun ve enflasyonun paralel hareket etmesi gerektiğini savunan Gültepe, şunları kaydetti:

"Kur enflasyona paralel hareket etmeli. Kur ile enflasyon arasındaki farkı 5 puanı aşmamalı. Aksi halde sıkıntılar devam eder. Enflasyon yüzde 50 ise kurda yüzde 45 artış olsun diyoruz. Bugün dolar/TL kurunda minimum seviye en az 37 olmalı. Yurt içinde üretimi olmayan ve talebi karşılamayan hammadde ve ara malının ithalatında vergi yükü hafifletilmeli. Üretici ve ihracatçıya ilave yük getirecek, rekabetçiliğe zarar verecek düzenlemeler gözden geçirilmeli. Üretimde kullanılan elektrik ve doğalgaz gibi enerji maliyetleri koşulların elverdiği ölçüde asgari düzeyde tutulmalı."

"EKONOMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de kur ve enflasyon arasında açılan makasın eninde sonunda kapandığını belirterek, "Bizim bu sürecin kontrolünü elimizde tutmamız ve sürdürülebilir kılmamız ekonomimiz için çok önemli" ifadesini kullandı.

TÜFE'deki yıllık artış oranının yüzde 71,6, ÜFE de yüzde 50,09 olduğunu bilgisini paylaşan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Odamızın açıkladığı fiyat endekslerinde de Ücretliler Geçinme Endeksi için artış yüzde 82,14 iken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 60,49. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Son bir yılda TÜİK ve İTO endekslerinin ortalaması yüzde 66 iken, dolar-Euro sepet kurdaki artış oranı sadece yüzde 25,2 düzeyinde. Makas yüzde 40'ın üzerinde. Burada hem dış ticaretimiz hem de iç piyasamız için denge bozucu şekilde açılmış bir makas görüyoruz. Kur ile enflasyon arasındaki korelasyonun zayıflamamasına dikkat etmek zorundayız. Zira bunun ekonomimiz için çok yönlü negatif etkileri olabilir. Geçmişte bunu tecrübe ettik ve tekrarlanmasını asla arzu etmiyoruz."

"İHRACATTA KALICI DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Kur ve enflasyon arasında açılan makasın eninde sonunda kapandığını vurgulayan Avdagiç, "Bizim bu sürecin kontrolünü elimizde tutmamız ve sürdürülebilir kılmamız ekonomimiz için çok önemli. Enflasyon ile kur sepeti arasındaki bağ kopuk kalırsa, yılın ikinci yarısında ihracatta kalıcı düşüş, ithalatta ise hızlı artışın devreye girmesi söz konusu olabilir" dedi.