İhracatta tablo iyi değil

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:10

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi eylül verilerini açıkladı. Buna göre endeks, eylülde değişim göstermeyerek 48,8'de sabit kaldı. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

19 YILIN EN KÖTÜSÜ

Temmuzda 50 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 48,8'e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk kez eşik değer 50,0'nin altında kalmıştı. Endeks, eylül ayında da değişim göstermeyerek aynı seviyede gerçekleşti. Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminde üst üste ikinci ay ılımlı bir bozulmaya işaret etti.

Avrupa ve Kuzey Amerika kıtaları eylül ayında da zayıflığın ana kaynağı olmaya devam etti ve Türk imalat sektörünün en büyük 5 ihracat pazarında üretim azaldı. Bununla birlikte bazı dengelenme sinyallerinin gözlendiği ABD'de daralma ılımlı seyretti ve son 3 ayın en düşük oranında gerçekleşti.

İhracattaki yüzde 9'luk payıyla Türk imalat sektörünün en büyük dış pazarı olan Almanya'da üretim üst üste üçüncü ay azaldı ve söz konusu yavaşlama, covid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana en belirgin düzeyde kaydedildi.

EN GÜÇLÜ BÜYÜME ORTA DOĞU ÜLKELERİNDE

Eylül ayında en güçlü performans gösteren pazarlar arasında Orta Doğu ülkeleri yer aldı. Büyüme, Katar'da ivme kazanırken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da da güçlü seyrini korudu. Üçüncü çeyrek sonunda üretimdeki en güçlü artış, Kovid-19 salgınının ardından ekonominin uluslararası ziyaretçilere açılmasıyla büyümenin hız kazandığı Tayland'da gerçekleşti.