İhracı kayda bağlı mallara iki ürün daha eklendi

İhracı kayda bağlı mallara iki ürün daha eklendi ve listedeki ürün sayısı 59'a yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 09:07
İhracı kayda bağlı mallara iki ürün daha eklendi
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Ticaret Bakanlığının "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre ihracatı kayda bağlı mallar listesine "kaolin ve diğer kaolinli killer ile diğer killer" ürünleri dahil edildi.


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