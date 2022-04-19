İhracı kayda bağlı mallara iki ürün daha eklendi

19 Nisan 2022 Salı, 09:07

Ticaret Bakanlığının "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.





Buna göre ihracatı kayda bağlı mallar listesine "kaolin ve diğer kaolinli killer ile diğer killer" ürünleri dahil edildi.