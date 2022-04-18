Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:02

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlendirdiği bilgiye göre, ocak-mart döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 2,7 azalışla 7 milyar 478 milyon 531 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatından 2022'nin ilk 3 ayında yüzde 12,4 pay aldı.

Ülkeler grubu bazında bakıldığında bu yılın ocak-mart döneminde AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,6 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 4 milyar 833 milyon 666 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 5 artışla 932 milyon 6 bin dolar oldu.

ANA PAZAR ALMANYA'YA 1,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Bu yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 2 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl 3 ayda 1 milyar 100 milyon 180 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 118 milyon 106 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından en çok ihracat yapılan AB ülkesi İtalya oldu. İtalya'ya bu yılın ilk 3 ayında 622 milyon 600 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak-mart döneminde, AB ülkeleri Fransa'ya 609 milyon 987 bin, İspanya'ya 481 milyon 358 bin, Polonya'ya 343 milyon 762 bin, Slovenya'ya 294 milyon 580 bin, Belçika'ya 275 milyon 38 bin ve Romanya'ya ise 165 milyon 447 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-mart döneminde en fazla ihracat yaptığı 10 ülke şöyle:

Ülke İhracat (dolar) Almanya 1.118.106.889 Birleşik Krallık 811.235.637 İtalya 622.600.707 Fransa 609.987.218 İspanya 481.358.776 ABD 357.177.329 Polonya 343.762.191 Slovenya 294.580.889 Belçika 275.038.827 Romanya 165.447.416



