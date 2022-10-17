İki hissede açığa satışa yukarı adım kuralı sonlandı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 09:19

Borsa İstanbul, iki hissede açığa satışa yukarı adım uygulamasına son verme kararı aldı. Böylelikle BIST 50 endeksi için açığa satışta yukarı adım kuralı kaldırılmış oldu.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) paylarında gerçekleştirilecek açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulamasının 17 Ekim tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Borsada yaşanan türbülans sonrasında Borsa İstanbul yönetimi 14 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında BIST 50 endeksinde açığa satışa yukarı adım kuralını uygulamış, 5 Ekim'de bu kurala son verirken, iki hissede ikinci bir duyuruya kadar kuralın devam edilmesine karar verilmişti.

BORSA AÇIĞA SATIŞ KURALI NE DEMEK?

Açığa satış uygulaması, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılması anlamına gelmektedir. Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir. İlgili hissenin fiyatının trendine bağlı olarak en son gerçekleşen işlem fiyatı düzeyinden veya bu düzeyin bir adım üzerindeki fiyatlardan yapılabilir. Açığa satış uygulaması, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılması anlamına gelmektedir.