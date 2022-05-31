İki maaştan bayram ikramiyesi alınır mı? Hem kendi maaşından hem dul aylığından bayram ikramiyesi alınır mı?

31 Mayıs 2022 Salı, 18:21

Türkiye’de 13 milyon emekli var. 3 milyon 950 bin kişi dul ve yetim aylığı alıyor. Peki hem emekli maaşı hem dul ve yetim maaşı alın bir kişi çift bayram ikramiyesi alabilir mi?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Gazetemiz yazarı Nergis Şimşek kimlerin bayram ikramiyesi alabildiğini köşe yazısında açıkladı Şimşek'in yazısına göre: İlk defa 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı kanunla 5510 sayılı kanuna eklenen ek 18. madde ile Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli ve hak sahiplerine 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödeneceği öngörülmüş ve 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı kanunla bu tutar 1.100 TL’ye yükseltilmiştir. Kanun hükmünde, ikramiyenin birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden yapılacağı, ölüm dosyalarında bayram ikramiyesinin hak sahiplerine hisseleri oranında ödeneceği öngörülmüştür. Örneğin sadece dul aylığı alan hak sahibinin ölüm dosyasındaki hissesi yüzde 50 ise ikramiye tutarı 550 TL olur.

İKİ MAAŞTAN BAYRAM İKRAMİYESİ ALINIR MI?

Kendi çalışmalarınızdan dolayı almakta olduğunuz emekli aylığınızın miktarı, eşinizden aldığınız aylık miktarından fazla ise bayram ikramiyesi kendi emekli aylığınız üzerinden ödenir, ölüm aylığınız için bayram ikramiyesi ödenmez. Ölüm dosyasında sizin dışınızda hak sahiplerinin bulunması durumunda, bunlar bayram ikramiyesini aylık hisseleri oranında alırlar.