Türkiye’deki Suriyeliler ne yapacak?

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

Esad’ın devrilmesiyle tüm sığınmacıların döneceğini düşüncesinin gerçekçi olmadığına dikkat çeken akademisyen Doç. Dr. Nevzat Evrim Önal, “Bu düşünce, sığınmacıların sadece Esad’tan kaçtığı yönündeki yanlış kanaate dayanıyor. Bir kısmı kuşkusuz böyle ve şimdi yağmaya katılmak ya da kurulacak yeni gerici devlet aygıtında bir yer kapmak için dönüyordur. Ama Suriye’den göç edenlerin büyük kısmı sefaletten kaçtı ve sefalette yakın gelecekte bir değişiklik olmasını beklememiz için hiçbir sebep yok” dedi.

‘ANLAŞMA FESHEDİLMELİ’

Türkiye’ye geldikten sonra ekonomik istikrar yakalayan ve hayat kuranların dönmeyeceğini söyleyen Önal, “İkincisi, Türkiye sermaye sınıfı göçmen işçilerin sağladığı sosyal haklardan yoksun ve ucuz işgücü olanağından vazgeçmez. Üçüncüsü, Suriye’de siyasi durum halen çok karışık ve yaşananlar pekala yeni göç dalgalarına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sığınmacı politikasını çelişkili kılanın AB ile yürürlükte olan Geri Kabul Anlaşması olduğuna değinen Önal, “Bu anlaşma feshedilmeli, Türkiye’nin sadece Doğu değil Batı sınırı da göçmenlere açılmalı ve bu yük daha çok ülke tarafından paylaşılmalı” çağrısında bulundu.

Suriyelilerin genel bir dönüş eğiliminde olmadığını söyleyen Emekli Albay Orkun Özeller savaş sırasında Suriye’de kalanların, dönmek isteyenlere “Siz vatan hainiz, ülkenizi bırakıp gittiniz” diyerek tepki gösterdiğini ve bunun da bir caydırıcılık yaratabileceğini belirtti.

Bu aşamada Türkiye’nin bir hamle yapması gerektiğini vurgulayan Özeller, şunları söyledi:

“Hem uluslararası hem de iç hukuk bizden yana. Türkiye, sığınmacıların Suriye’ye gönderilmesine bakanlıklar kanalıyla teşvik edici, yerleştirileceği yerlerde de belirleyici olmalı. Özellikle Colani’nin (Cihatçı terör örgütü HTŞ lideri) son açıklamalarında Kürt grupların Afrin’e ve kuzeydeki merkezlere yerleşeceği söylemleri de göz önünde bulundurulursa ne kadar önemli bir hamle olacağı anlaşılır. Türkiye bu hamleden korkar çekinir ya da bile isteye yapmazsa yarın çok büyük beka problemleri ile karşılaşılacaktır.”