İkinci el araç satacaklar dikkat: 6 ay 6 bin kilometre koşulu uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, otomobil alım satımında, '6 ay 6 bin kilometre' ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde bugüne kadar 6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, 6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi ile İlan Kısıtlaması uygulamalarının süreleri Ticaret Bakanlığımızca 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını korumak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, kayıt dışılıkla mücadele etmek ve tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla denetim ve düzenleme faaliyetlerimizi titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."