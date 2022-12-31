İkinci el otomobil pazarının aralık verileri açıklandı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 18:01

2022’de fiyatlar özelinde inanılmaz hale gelen ikinci el otomobil pazarı için yılı kapatan aralık verileri resmi olarak açıklandı.



Arabam.com'un aralık ayında ilanlarda en çok yüzde 51 ile 300 bin TL üzerindeki araçlar görüldü, bu araçların ilan oranı kasım ayına göre yüzde 3,9 oranında artış gösterdi. 2021 Aralık’ta ise 300.000 TL üzerindeki araçlar ilanların yüzde 10.2’sini oluşturmuştu. Burada enflasyonist ortamdan dolayı araç fiyatlarının artışının ilan oranlarına yansıması görülüyor. En çok ilana koyulan araçlar da 2012, 2011 ve 2017 modeller oldu.

Aralık boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:

Aralık ayında arabam.com’daki ilanların yüzde 70’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2’lik dilimde yer aldı.

Aralık Ayında En Çok İlan Verilen 10 Marka ve Model

Arabam.com’da verilen ilanlarda aralık ayında zirve Renault ve Fiat markasının oldu. Bu markayı sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izledi.

İlanlara model özelinde bakıldığında aralık ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Megane, Astra ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla ve Passat takip etti.



ARAZİ, SUV VE PİCK-UP KASA TİPLERİNDE, MARKALARIN ARALIK AYI ORANLARI

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, yüzde 23 ile Nissan Qashqai oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 ve Mitsubishi L200 izledi.

Aralık Ayında En Çok 2012, 2011 ve 2017 Model Araç İlanları Verildi

Arabam.com’da aralık ayında en fazla ilan verilen araçlar, yüzde 7,5 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2011 ve 2017 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 14,4’ünü oluşturdu.





MOTOR HACMİNE GÖRE İLANLARIN DAĞILIMI

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların aralık ayında 2.el araç alımında daha çok tercih edildiği gözlemleniyor. 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok ilgi gördü. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı yüzde 28 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların yüzde 51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise yüzde 5’te kaldı.

İLANLARIN FİYAT ARALIĞINA GÖRE DAĞILIMI

İlanlar içinde en yüksek payı yüzde 13,2 oran ile 300.000 TL – 350.000 TL aralığındaki araçlar aldı. 150.000 TL – 200.000 TL aralığındaki araçlar ise ilanların yüzde 10,4’ünü oluşturdu. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranları ise yüzde 37,8 oldu.

İLANLARIN VİTES TİPİNE GÖRE DAĞILIMI

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların yüzde 69’unu oluşturdu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların yüzde 13’ünü oluşturdu. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı yüzde 18.

İLANLARIN YAKIT TİPİNE GÖRE DAĞILIMI

Arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı yüzde 56,16 oldu. LPG’li araçlar yüzde 25,71 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli araçlar ise ilanların yüzde 17,64’ünü oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

Aralık Ayında Kilometresi Yüksek, Uygun Bütçeli Araçlar Tercihler Edildi

İkinci el piyasasında aralık ayında ilanlar en çok 200.001 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 28 oldu. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar revaçta. 100.001 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları yüzde 17 oldu, 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları yüzde 19 oldu. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 11 oldu.



