İkinci el otomobilde 'köpük fiyatlar' ortadan kalktı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:11

Güncelleme: 16.10.2023 - 14:12

İkinci el otomobilde pandemi sonrası artan fiyatlar son dönemde düşmeye başladı.

Pandemi döneminde otomobil üretiminde yaşanan aksaklıklar fiyatlara artış olarak yansımıştı.

Sonrasında devam eden süreçte arz talep dengesinin bozulması ile fahiş fiyatlar görülmüştü.

Şimdi ise fiyatlar normale dönmeye başladı.

Sıfır otomobillerin bayilerde bulunması, ulaşılabilir olması ikinci el otomobile de yansıdı.

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerin de etkisiyle fahiş fiyatlar duruldu.

Fiyatlardaki düşüş yüzde 20’yi buldu. En çok talep edilen otomobillerin de orta segment araçlar olduğu belirtiliyor.

Lüks kategorideki araçlara kredi bulunamaması da orta segment araçların daha çok talep edilmesine etki ediyor.

"KÖPÜK FİYATLAR ORTADAN KALKTI"

Otomobil satışlarındaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan oto galerici Gökhan Ardeşen fiyatların düşüş trendinde olduğunu söyledi.

Ardeşen, otomobil fiyatlarındaki köpük fiyatların ortadan kalktığını belirterek "Otomobiller fahiş fiyat istenmediği takdirde alınıp satılabiliyor. Pandemi sonrası görülen fiyatlarda sürekli artış trendi son buldu. Yatırım için araç alanlar piyasadan çekildi. Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ile stokçuluğun da önüne geçildi. İkinci el otomobil pazarı son günlerde hareketlenmeye başladı" dedi.

"EN ÇOK ORTA SEGMENT ARAÇLAR TALEP GÖRÜYOR"

Talep edilen araç modelleri ile ilgili de konuşan Ardeşen, "En çok orta segment araçlar talep görüyor. İlk aracını alacaklar, orta gelirli aileler, ilk ehliyetini alanlar orta segment araçlara talep gösteriyor. Lüks kategorideki araçlarda krediye ulaşmak zorlaştı. Bunun da etkisiyle lüks araç satışları orta segmentlerin gerisinde kaldı" diye konuştu.