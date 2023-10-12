İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlar daha düşecek mi?

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:57

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:57

Yılın ilk yarısında aşırı talep sebebiyle tüketiciler sıfır araç bulmakta zorlandı, ikinci el piyasasında da satışlar beklenenin çok üstünde gerçekleşti.

Sıfır araç bulamayan tüketiciler, ikinci el araçlara yöneldi. Ancak ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkması büyük tepki çekmişti.

Ancak yılın son çeyreğine girerken Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlar ve sıfır araçta yaşanan bollaşma ikinci el araç fiyatlarının düşüş trendine girmesine yol açtı.

Peki fiyatlar daha fazla düşer mi? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuya ilişkin Milliyet'e konuştu.

YÜZDE 10-15'E VARAN DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Ertemel, tüm segment araçlarda düşüşler olduğunu belirterek, "İkinci el otomobilde de düşüşler söz konusu. Her bir segmentte ve her bir otomobil için yüzde 10, lüks otomobiller için ise yüzde 15 fiyat düşüşlerinden söz edebiliriz" dedi.

Artan stok ve düşük talebin fiyatları düşürmesine yol açtığını söyleyen Hayrettin Ertemel, "Artan stok ve düşük talep ortamı markaların avantajlı indirimler sunmasına vesile oldu. Özellikle ekim ayı itibarıyla yüzde 10 indirimler yapılırken, bazı markalar yüzde 15’i bulan fiyat indirimleri sunuyor" şeklinde konuştu.

FİYATLAR DAHA FAZLA DÜŞECEK Mİ?

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hem sıfır hem ikinci el otomobilde fiyat düşüşleri söz konusu. Önümüzdeki birkaç aylık süre zarfında özellikle ikinci elde fiyatlar bir miktar daha geri gelebilir. Yani fiyatlar daha fazla düşecek. Sıfır ve ikinci elde yaşanan fiyat düşüşleri ve sıfırda sunulan kampanyalar yıl sonuna kadar devam edecektir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız mevcut fiyatlar ve sunulan kampanyalardan bütçe ve ihtiyaçları dahilinde faydalanabilirler.

EN FAZLA TERCİH EDİLEN ARAÇLAR

Türkiye’de özellikle C Segment aile otomobilleri en çok tercih edilen otomobillerin başında geliyor. Bunun sebebi bu segmentteki birçok modellerin sundukları konfor ve ülkemizde üretilmesi sebebiyle sahip olduğu fiyat avantajı, fiyat/performans olarak tercih sebebi oluyor. Bu otomobillerin içinde hem sıfır hem ikinci el piyasasında en tercih edilenlerden bir tanesi de Fiat Egea.

Şu an piyasamız için bir tekrar normalleşme sürecindeyiz. Öte yandan tüketiciler için de bir bekleme süreci içerisindeyiz. İnternet ortamında aracın emsalleri doğrultusunda yazılan fiyatlar genellikle teklif almıyor. Daha düşük rakamlar talep edildiği takdirde limitli sayıda olsa da alıcı bulabiliyor, müşteri ilgisi çekiyor.

Bu da reel fiyatın internet ortamındakinden daha düşük olduğu anlamına gelmektedir. Bu gibi durumların geçiş süreçlerinde yaşanması oldukça normaldir. Bir kaç aylık süre içerisinde piyasamızın ve fiyatların yerini bulma süreci tamamlanacaktır."