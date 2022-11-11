İkinci el otomobile ‘kredi’ freni

11 Kasım 2022 Cuma, 07:00

İkinci el otomobil fiyatlarındaki yükseliş durdu ama ikinci el otomobil pazarlarında durgunluk devam ediyor. İstanbul’da otomobil pazarında oto galericiler taşıt kredilerine ulaşmakta zorluk yaşandığını ifade etti.

"TAŞIT KREDİLERE ULAŞIMDA ZORLUK YAŞANIYOR"

Taşıt kredisine ulaşmanın zorlaştığını ve bu durumun piyasalara durgunluk olarak yansıdığını ifade eden oto galerici Yılmaz Kebapçı, ‘’Taşıt kredilere ulaşımda zorluk yaşanıyor. Kredilere ulaşımda zorluk piyasalara durgunluk olarak yansıyor. Parası olanlar orta sınıf bir araç alabiliyor. Yüksek model araçlarda krediler daha fazla sınırlanıyor. Bu nedenle talepte düşüyor’’ dedi.

"FİYAT ARTIŞI DURDU, AL-SAT YAPANLAR PİYASADAN ÇEKİLDİ"

İkinci el otomobil fiyatlarında artış yaşanmadığını ifade eden Kebapçı, "Geçtiğimiz aylarda sıfır otomobillerde her ay yaklaşık yüzde 10 civarı artışlara şahit olmuştuk. Bu fiyat artışları yüzde 1’lere kadar düştü. Eskiden al-sat yapanların sattığı araçlar, piyasalarda hareketlilik oluşturmuş gibi görünürdü. Fiyat artışlarının düşmesiyle al-sat yapanlar piyasadan çekildi. Ayda 10-15 araç satan galericiler şuan 4-5 araç satıyor, bu alıcılar gerçek biniciler" diye konuştu.

MTV’DE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Motorlu Taşıtlar Vergisindeki (MTV) artış ile ilgili de konuşan Kebapçı, "2023 yılı için motorlu taşıtlar vergisindeki artış yüzde 122,93 olarak belirlendi. Yakıt masrafları ve giderler son dönemde çok arttı. Cumhurbaşkanımızın yüzde 122,93 oranındaki artışı düşürme yetkisi bulunuyor. Bu rakamın düşürülmesini umuyoruz" dedi.