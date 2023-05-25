İkinci el Togg ilanı dudak uçuklattı: Kimliği ortaya çıktı!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 11:20

Güncelleme: 25.05.2023 - 12:04

Online satışlar ve kura çekiminin ardından geçtiğimiz günlerde teslimatına başlanan Togg ikinci el piyasasında dudak uçuklatan rakamlarla satışa çıkarılmaya başlandı.

Togg sahibi olan bir yurttaş aracını ikinci el araba sitesinden satmak için ilan verdi.

Söz konusu ilanda Ankara’da satışa sunulan ve henüz 600 km yol yapmış olan kırmızı bir Togg’un 3.5 milyon TL’ye satışa konulduğu görüldü. Aracın standart satış fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi bu kişinin RTÜK Uzmanı Sadık Canyurt olduğunu öne sürdü.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Yeni Şafak'ın haberinin ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şahin şunları kaydetti:

"KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz TOGG üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır."