Adıyaman Belediyesi'nin TOGG paylaşımı tepki çekti: Adıyaman enkaz altındayken...

Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:21

Güncelleme: 13.05.2023 - 17:38

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri de Adıyaman olmuştu.

Son olarak, Adıyaman Belediyesi, iktidar tarafından yerli otomobil olarak duyurulan TOGG'u tanıtmak için kent merkezine getirdi. Belediyenin resmi Twitter hesabından, "Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı" paylaşımı yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Araç kent merkezindeki yollardan geçerken ekranlara dikkat çeken görüntüler yansıdı.

Söz konusu görüntülerde deprem felaketinde yıkılına binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasar almış binalar yansıdı.