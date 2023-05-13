Adıyaman Belediyesi'nin TOGG paylaşımı tepki çekti: Adıyaman enkaz altındayken...

İktidar tarafından yerli otomobil olarak duyurulan TOGG'u tanıtan Adıyaman Belediyesi'nin paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kentin merkezinde araç ilerlerken depremde yıkılan binalar ve enkaz kaldırma çalışmaları görüntülere yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 17:21
Abone Ol google-news

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri de Adıyaman olmuştu.

Son olarak, Adıyaman Belediyesi, iktidar tarafından yerli otomobil olarak duyurulan TOGG'u tanıtmak için kent merkezine getirdi. Belediyenin resmi Twitter hesabından, "Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı" paylaşımı yapıldı. 

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Araç kent merkezindeki yollardan geçerken ekranlara dikkat çeken görüntüler yansıdı. 

Söz konusu görüntülerde deprem felaketinde yıkılına binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasar almış binalar yansıdı.


adıyaman Adıyaman Belediyesi TOGG

İlgili Haberler

Togg kredi desteği nedir? Togg taşıt kredi desteği ne kadar? Togg kredisi vadesi ne kadar, faiz oranı kaç?

Togg kredi desteği nedir? Togg taşıt kredi desteği ne kadar? Togg kredisi vadesi ne kadar, faiz oranı kaç?
Namaz çıkışı TOGG'lu seçim şov

Namaz çıkışı TOGG'lu seçim şov
Kendini Togg'un önüne atan yurttaş: 'Çiğne beni çiğne'

Kendini Togg'un önüne atan yurttaş: 'Çiğne beni çiğne'

En Çok Okunan Haberler