Adıyaman Belediyesi'nin TOGG paylaşımı tepki çekti: Adıyaman enkaz altındayken...
İktidar tarafından yerli otomobil olarak duyurulan TOGG'u tanıtan Adıyaman Belediyesi'nin paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kentin merkezinde araç ilerlerken depremde yıkılan binalar ve enkaz kaldırma çalışmaları görüntülere yansıdı.
Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri de Adıyaman olmuştu.
Son olarak, Adıyaman Belediyesi, iktidar tarafından yerli otomobil olarak duyurulan TOGG'u tanıtmak için kent merkezine getirdi. Belediyenin resmi Twitter hesabından, "Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı" paylaşımı yapıldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Araç kent merkezindeki yollardan geçerken ekranlara dikkat çeken görüntüler yansıdı.
Söz konusu görüntülerde deprem felaketinde yıkılına binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasar almış binalar yansıdı.
Yerli ve milli gururumuz TOGG Adıyamanımıza çok yakıştı. ???????????? pic.twitter.com/fTDVYLWtza— Adıyaman Belediyesi (@AdiyamanBelTR) May 12, 2023
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