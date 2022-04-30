İkinci elde bayram hareketliliği

30 Nisan 2022 Cumartesi, 15:28

Bir süredir durgun olan ikinci el otomotiv piyasasında Ramazan Bayramı’nın gelmesi ile bir hareketlilik yaşandı. Aralık ayı sonundan itibaren yılın ilk çeyreği boyunca oldukça düşük seyreden ikinci el otomotiv satış rakamları mart sonu itibari ile bahar aylarının da gelişiyle yukarı yönlü artış eğilimine girdi. Mart ayına göre nisan ayında ikinci el araç satışlarında yüzde 12’lik artış görülüyor. Artan enflasyon ve kurlardaki hareketlilik ile satışlar artsa da tüketici, cebine uygun araçlara yöneliyor. 2.el otomobil ilan platformu arabam.com’un nisan ayı ikinci el ilan verilerine göre en çok ilanlar sırasıyla 2012, 2016 ve 2017 model araçlar ve 100 bin TL – 150 bin TL fiyat aralığındaki araçlar için verildi. Nisan boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edildi.

NİSAN AYINDA EN ÇOK İLAN VERİLEN MARKA RENAULT OLDU

Verilen ilanlarda nisan ayında zirveyi Renault ve Fiat paylaşıyor. Bu markayı sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor. İlanlara model özelinde bakıldığında ise en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Megane, Astra ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla ve Passat takip etti.

SUV GURUBUNDA EN ÇOK DACIA ÖNE ÇIKTI

Yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, yüzde 19 ile Dacia Duster oldu. Bu aracı sırasıyla Nissan Qashqai, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izledi.

EN ÇOK 2012, 2016 VE 2017 MODEL ARAÇ İLANLARI VERİLDİ

Nisan ayında en fazla ilan verilen araçlar, yüzde 7,2 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2016 ve 2017 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 13,4’ünü oluşturdu.

DÜŞÜK VERGİLİ ARAÇ ARANDI

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların nisan ayında 2.el araç alımında daha çok tercih edildiği gözlemleniyor. 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok ilgi gördü. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı yüzde 29 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların yüzde 52’sini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise yüzde 4’te kaldı.

100 İLA 150 BİN LİRA ARASINDA OTOMOBİL BAKILIYOR

İlanlar içinde en yüksek payı yüzde 15,6 oran ile 100 .000 TL – 150.000 TL aralığındaki araçlar aldı. 150.000 TL – 200.000 TL aralığındaki araçlar ise ilanların yüzde 15,5’ini oluşturdu. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranları ise yüzde 20,5 oranında oldu. Nisan ayında tüketicilerin bütçesine uygun araçlara yöneldiği görülüyor.

DÜZ VİTES ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların yüzde 66’sını oluşturdu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların yüzde 16’sını oluşturdu. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı yüzde 18.

DİZEL ARAÇ TERCİHİ HALA DEVAM EDİYOR

İkinci el ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı yüzde 54,38 oldu. LPG’li araçlar yüzde 24,70 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli araçlar ise ilanların yüzde 20,73’ünü oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

NİSAN AYINDA TÜKETİCİLER BÜTÇESİNE UYGUN ARAÇLARA YÖNELDİ

İkinci el piyasasında nisan ayında ilanlar en çok 150.000 km.- 200.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 18 oldu. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar revaçta. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 14 ve 100.000 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları yüzde 17 oldu. 200.000 km. – 300.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise yüzde 26 oldu.