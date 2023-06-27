İkramiye eridi pula döndü

Yayınlanma: 27.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.06.2023 - 04:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hükümetin bu yıl 1100 liradan 2000 liraya çıkardığı bayram emekli ikramiyesinin alım gücünü kıyasladı. Ürünler üzerinden örnekler veren Veli Ağbaba, şu saptamaları yaptı: