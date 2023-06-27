İkramiye eridi pula döndü
Emeklilere verilen bayram ikramiyesi geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı ancak bu sofraya, 5.2 kilo daha az et, 20 kilo daha az pirinç olarak yansıdı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hükümetin bu yıl 1100 liradan 2000 liraya çıkardığı bayram emekli ikramiyesinin alım gücünü kıyasladı. Ürünler üzerinden örnekler veren Veli Ağbaba, şu saptamaları yaptı:
- Artış bayram sofrasındaki kayıpları yerine getirmedi, aksine sofradaki dilimleri küçülttü. Emekli ikramiyesi ile bu yıl geçen yıla göre 5.2 kilo daha az et, 20 kilo daha az pirinç, 19 kilo daha az fasulye ve 12 kilo daha az nohut alıyor.
- Geçen yılın Kurban Bayramı’ndan bu yıla kadar sadece dana etinin fiyatı en az yüzde 271 oranında arttı. Yani bayramda ikramiye ile kurban kesmeyi geçtik, sofraya konacak bir kap et yemeğinin maliyeti bile yüzde 271 oranında arttı.
- Tavuk etinde ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 203’lük bir artış yaşandı. Et yerine tavuk yemek isteyen emekli geçtiğimiz yıla göre sofrasına 10 kilo daha az tavuk eti koyabiliyor.
- Kahve ve baklavadaki artış yüzde 150’leri aştı. Türk kahvesinin fiyatı geç bayrama göre yüzde 154 artarken, bir kilo baklavanın fiyatı en az yüzde 190 arttı.
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