İkramiye harçlığa döndü

Yapılan hesaplamaya göre ikramiye asgari ücret oranında artsaydı bugün 13 bin 793 TL, gıda enflasyonu oranında artsaydı 11 bin 460 TL olacaktı.

DİSKAR, emekli ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ve yılda 4 kez ödenmesini talep etti.

‘ADALETSİZLİK BÜYÜYOR’

Kapatılma kararı verilen Emekli Sendikası (Emekli-Sen) üyeleri dün çeşitli kentlerde tepki için sokaktaydı. İstanbul’daki eyleme katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Ülkemizde emekli adaletsizliği giderek büyüyor” dedi. Emekli bayram ikramiyelerinin de yıllar içerisinde eridiğini vurgulayan Çerkezoğlu, ikramiye için “utanç verici” ifadesini kullandı ve “Artık bir ikramiyeden değil bayram harçlığından söz etmek lazım” dedi.

İzmir’de ise Emekli-Sen Buca Şube Başkanı Adnan Kaya, bayram ikramiyelerinin günümüz şartlarında anlamını yitirdiğini vurguladı. Emeklilerin talepleri şöyle sıralandı:

“En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilmeli, bu tutar kök aylık kabul edilmelidir. Kapsamlı bir intibak düzenlemesi yapılmalıdır. Emeklilere sendika kurma hakkı tanınmalıdır.”