İKSV'den müzik öğrencileri ve eğitmenleri için destek fonu

Yayınlanma: 04.05.2023 - 12:03

Güncelleme: 04.05.2023 - 12:03

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine yeni enstrümanlar temin edilmesi için başlattığı İKSV Enstrüman Destek Fonu için başvurular devam ediyor.

İKSV tarafından yapılan açıklamada afet bölgesindeki müzik öğrencileri ve öğretmenlerinin 30 Mayıs’a kadar İKSV'nin web sitesinden ulaşılabilen başvuru formunu doldurarak enstrüman taleplerini iletebilecekleri duyuruldu.

KİMLER BAŞVURABİLİR

? Afet bölgesindeki 11 ilde ikamet eden,

? Depremde enstrümanı hasar gören veya kaybolan,

? Bölgedeki güzel sanatlar liselerinin ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim gören,

? Güzel sanatlar liselerinde ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitmen olan,

? Deprem sırasında bölgede olup şu anda başka okullara nakil olan tüm öğrenci ve öğretmenler, e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci ve öğretmenler ve ikametgâh belgeleriyle birlikte başvurabilecek.

ENSTÜRMAN TESLİMATLARI BAŞLADI

27 Şubat’ta duyurulan fona 2 ayda 800’ün üzerinde başvuru oldu. İKSV, başvuruları değerlendirerek enstrümanların teslimatlarına başladı. Şimdiye kadar 50’nin üzerinde öğrenci ve eğitmene asma davul, bağlama, çello, elektro bağlama, elektro gitar, elektronik org, kanun, keman, klarnet, klasik gitar, kontrbas, dijital piyano, ud ve yan flüt gibi enstrümanlar temin edildi. Başvurularla eşzamanlı olarak enstrümanların tedarik ve teslimat süreci de devam ediyor.

İKSV ENSTÜRMAN DESTEK FONU YENİ DESTEKLERLE GENİŞLİYOR

İKSV’nin Pozitif’in 23 Mart-15 Nisan tarihleri arasında Babylon’da gerçekleştirdiği “Dayanışma İçin Müzik” konserlerinin bilet gelirlerinin katkısı ve doremusic ile Zuhal Müzik’in işbirliğiyle hayata geçirdiği İKSV Enstrüman Destek Fonu pek çok kişi ve kurumun destekleriyle genişlemeye devam ediyor.

Pozitif’in 23 Mart-15 Nisan tarihleri arasında Babylon’da gerçekleştirdiği “Dayanışma İçin Müzik” konserlerinin bilet gelirlerinin katkısı fona aktarıldı.

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Turkey Mozaik Foundation ve Sala Müzik’in yanı sıra İKSV Enstrüman Destek Fonu’na katkıda bulunan tüm kişi ve kurumların listesiwww.iksv.org adresinde görülebilecek.

TÜM DÜNYADAN DESTEK

Fona destek veren kuruluşlar arasında yer alan Institut Français, İKSV işbirliğiyle 6 Temmuz’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda destek konseri düzenleyecek. Orchestre National de Metz’in piyanist Can Çakmur’a eşlik edeceği konserin gelirleri de İKSV Enstrüman Destek Fonu’na aktarılacak. Konserin biletleri ise ilerleyen günlerde satışa çıkacak.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ve Alman Müzik Okulları Birliği ise İKSV Enstrüman Destek Fonu’na, yaptıkları bağış çağrısıyla enstrüman temin ederek destek oluyor. Çağrıda belirtilen özelliklerdeki enstrümanlar 5 Haziran’a kadar bir araya getirilecek ve Almanya’dan Türkiye’ye taşınmalarının ardından öğrencilere ulaştırılacak.

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ise İKSV Enstrüman Destek Fonu’na katkılarıyla Kahramanmaraşlı müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine yeni enstrümanlar sağlanmasına destek verdi.

Ayrıntılı bilgi için: www.iksv.org