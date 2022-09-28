İktidar bu krizde bile her ay milyonlarca TL’yi bilinmeze aktarıyor
Türkiye bütçesinden nereye harcandığı açıklanmak zorunda olmayan “örtülü ödenek” dışında “diğer” başlığı altında milyonlarca TL harcama yapılıyor.
Bütçenin en önemli kalemlerinden biri haline gelen örtülü ödenek, 2005 yılında 155 milyon 99 bin TL iken bu yılın sekiz ayında 2.4 milyar TL oldu. Bütçede nereye harcandığı gizli olan örtülü ödeneğin dışında pek çok kalemin altında da “diğer” başlığı altında harcamalar yer alıyor.
Bu başlıkla kaynak aktarılan bazı kalemler şöyle:
- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamında “dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb kuruluşlara” sekiz ayda 887.4 milyon TL aktarıldı. Sermaye transferi kapsamında da 94.4 milyon TL verildi. Ancak bu “dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb.” kuruluşların hangileri olduğu belirtilmedi. Kâr amacı gütmeyen “diğer” kuruluşlara ise 10.1 milyon TL transfer edildi.
- Hanehalkı ve işletmelere yapılan transferler kapsamında “barınma amaçlı transferler” de yapılıyor. Bu başlık altında “diğer barınma amaçlı transferler” adı altında sekiz aylık harcama 2.5 milyar TL oldu. Sosyal amaçlı transferler içerisinde de “diğer” kalemi var. Bu kalemden 98.5 milyon TL aktarıldı.
- Ekononik/mali amaçlı transferler içerisinde “diğer” kaleminden 778.6 milyon TL çıktı. “Sınıflandırmaya girmeyen hane halkı ve işletmelere yapılan diğer transfer” harcamaları da 706.7 milyon TL oldu.
BU ÜLKELER NERESİ?
- Dış ülkelere yapılan yardımlar sekiz ayda 1.4 milyar TL oldu. KKTC’ye 600 milyon TL yardım yapıldı. Sermaye transferi olarak da 459.6 milyon TL aktarıldı. Dost ve müttefik ülkelere güvenlik desteği kapsamında 117.8 milyon TL yardım yapıldı. “Diğer” ülkelere 712.9 milyon TL aktarıldı. Sermaye transferi olarak da 7.3 milyon TL verildi.
Bütçede transferlerin yanı sıra hemen hemen bütün alımlar için yapılan harcamaların içerisinde de mutlaka “diğer” kalemi yer alıyor. Örneğin enerji alımları sıralanırken “yakacak alımları, akaryakıt ve yağ alımları, elektrik” alımları belirtiliyor. Bunun dışında “diğer enerji alımları” için de 135.3 milyon TL harcandığı görülüyor.
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