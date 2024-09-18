İktidar, Çayırhan Santralı’nı özelleştirmeden önce, alanda kamulaştırma yaptı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:08

Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali’nin ticari işletme tarihi 1987. Linyitle çalışan santralde 4 ünite bulunuyor. Kurulu gücü 620 MW. Ankara Nallıhan’da bulunan santralin yıllık üretim gücü de 4 bin 30 GWh. İktidar şimdi bu santrali özelleştiriyor. Ancak özelleştirme öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de 7 Eylül’de yayınlanan karar ile Çayırhan Termik Santrali’nin ihtiyacı olan kömürün temini amacıyla Ankara Beypazarı’nda yer alan bazı taşınmazlar EÜAŞ tarafından “acele kamulaştırıldı.” Bu kamulaştırma kararı maden ruhsat sahasında bulunan kömürün üretilmesi kapsamında yürütülecek olan madencilik faliyetlerine ait karo sahaları ile yer üstü tesislerine isabet eden taşınmazları kapsıyor. Ancak ortada “acele kamulaştırma” yapılmasını gerektirecek bir neden yoktu. Neden hızlıca “acele kamulaştırma” yapıldığı ise dün itibariyle ortaya çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Resmi Gazete’de ilan yayınlayarak yatırımcılara duyuru yaptı.

Buna göre, Çayırhan Termik Santrali ile Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınmazlar “varlık satışı”; ruhsatlar ise “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek. İhale, termik santral, linyit işletmesi tarafından kullanılan taşınırlar, santral ve işletme tarafından kullanılan taşınmazlar, EÜAŞ adına kayıtlı maden ruhsatlarının ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarını içeriyor.

Geçici teminat bedeli 150 milyon TL. Son teklifler 4 Aralık 2024’te alınacak. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma yoluyla sonuçlandırılacak. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu OGG’de üye olarak yer alabilecek. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması zorunluluğu bulunuyor.

YABANCILAR DA KATILABİLECEK

Teklifler TL cinsinden verilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 20’si peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 72 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına vade farkı uygulanacak. İhaleye yabancı şirketler de girebilecek.