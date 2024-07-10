İktidar 'doğum oranını' artırmak için harekete geçti: 3 çocuğa 'asgari ücret' kadar destek

Yayınlanma: 10.07.2024 - 08:33

Güncelleme: 10.07.2024 - 08:33

AKP MYK’de nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı yapılabilecekler ele alındı.

Doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi, tüp bebek tedavi desteğinde yaş sınırının 45’e çıkarılması ve çocuk okula başlayana kadar anneye kısmi çalışma hakkı gibi tedbirler gündeme geldi.

Türkiye’de 1965’te 7 olan doğurganlık hızının 2023’te 1,51’e inmesi ve Türkiye’nin bu konuda ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesiyle AKP, doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre Kadın Kolları Başkanlığı'nın doğum hızının artırılmasına ilişkin önerilerinden bazıları şöyle: