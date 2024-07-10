İktidar 'doğum oranını' artırmak için harekete geçti: 3 çocuğa 'asgari ücret' kadar destek

AKP, doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi. Buna göre doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi, tüp bebek tedavi desteğinde yaş sınırının 45’e çıkarılması ve çocuk okula başlayana kadar anneye kısmi çalışma hakkı gibi tedbirler gündemde...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 08:33
İktidar 'doğum oranını' artırmak için harekete geçti: 3 çocuğa 'asgari ücret' kadar destek
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AKP MYK’de nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı yapılabilecekler ele alındı.

Doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi, tüp bebek tedavi desteğinde yaş sınırının 45’e çıkarılması ve çocuk okula başlayana kadar anneye kısmi çalışma hakkı gibi tedbirler gündeme geldi.

Türkiye’de 1965’te 7 olan doğurganlık hızının 2023’te 1,51’e inmesi ve Türkiye’nin bu konuda ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesiyle AKP, doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre Kadın Kolları Başkanlığı'nın doğum hızının artırılmasına ilişkin önerilerinden bazıları şöyle:

  • Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırı, 40’tan 45’e çekilmeli.
  • ‘Anne dostu hastane’ gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı, devlet hastanelerinde doğum yapma cazip hâle getirilerek doğumun ekonomik ve psikolojik yükü düşürülmeli.
  • Doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmeli.
  • 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmeli.
  • Yenidoğan çocuklar için iki yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılmalı.
  • İki ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri ve avantajlar sunulmalı.
  • Aile ve Gençlik Fonu uygulaması, kapsamı genişletilerek çocuk teşvikleri için de kullanılabilmeli.
  • Doğum parası olarak verilen, 1’inci çocuğa 300 TL, 2’nci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamlar güncellenmeli.


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