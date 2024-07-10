İktidar 'doğum oranını' artırmak için harekete geçti: 3 çocuğa 'asgari ücret' kadar destek
AKP, doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi. Buna göre doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi, tüp bebek tedavi desteğinde yaş sınırının 45’e çıkarılması ve çocuk okula başlayana kadar anneye kısmi çalışma hakkı gibi tedbirler gündemde...
AKP MYK’de nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı yapılabilecekler ele alındı.
Doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere
17 bin lira bakım desteği verilmesi, tüp bebek tedavi desteğinde yaş sınırının
45’e çıkarılması ve çocuk okula başlayana kadar anneye kısmi çalışma hakkı gibi
tedbirler gündeme geldi.
Türkiye’de 1965’te 7 olan doğurganlık hızının 2023’te 1,51’e
inmesi ve Türkiye’nin bu konuda ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına
düşmesiyle AKP, doğum oranını artırmayı öncelikli hedefi olarak belirledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün
yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında AKP Kadın Kolları Başkanı
Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir
sunum gerçekleştirdi.
İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre Kadın
Kolları Başkanlığı'nın doğum hızının artırılmasına ilişkin önerilerinden
bazıları şöyle:
- Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş
sınırı, 40’tan 45’e çekilmeli.
- ‘Anne dostu hastane’ gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı,
devlet hastanelerinde doğum yapma cazip hâle getirilerek doğumun ekonomik ve
psikolojik yükü düşürülmeli.
- Doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula
başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmeli.
- 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari
ücret tutarında bakım desteği verilmeli.
- Yenidoğan çocuklar için iki yıl süreyle bez ve mama yardımı
yapılmalı.
- İki ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta
olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri ve avantajlar sunulmalı.
- Aile ve Gençlik Fonu uygulaması, kapsamı genişletilerek
çocuk teşvikleri için de kullanılabilmeli.
- Doğum parası olarak verilen, 1’inci çocuğa 300 TL, 2’nci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamlar güncellenmeli.
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