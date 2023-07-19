İktidar dolar arayışına çıkarken ülkenin en büyük döviz kaynağı turizmde alarm zilleri çalıyor: Tatsız sezon

Yayınlanma: 19.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2023 - 04:00

İktidar, Körfez turuna çıkarak dolar ararken en güvendiği iki dolar geliri olan ihracat ve turizm de alarm zilleri çalıyor. Turizmde 50 milyar dolar gelir hedefi bu yıl zor görünüyor. Türkiye’nin artan maliyetlerle yabancı turist için bile pahalı hale gelmesi ve Mısır, Fas gibi ülkelerin turizmde yaptıkları ataklarla sektör bu yıl sezondan beklenen verimi alamadı. Otellerde temmuz ayında dahi doluluklar yüzde 50’lerde kaldı. Özellikle Rus turist sayısında büyük düşüş yaşanıyor. Turizmciler rezervasyonların son dakikaya döndüğünü belirterek “Ağustos ayında ne olacak bilmiyoruz. Önümüzdeki üç haftadan sonrası meçhul” dedi.

RUSLAR MISIR’A KAÇTI

Antalya’nın temmuz ayı ortalamalarını yüzde 45-50 doluluk oranları ile kapatacağını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, özellikle küçük ve orta ölçekli otellerin maliyetlerini kurtarmak için fiyat kırmaya başladığını belirtti. Bunun da kalite anlamında tehlikeli sonuçları olabileceğine dikkat çeken Karcılıoğlu, şunları söyledi:

“4-5 yıldızlı oteller tur operatörlerinin güdümüne girdi ve doluluklarını artırmak için yüzde 65-70 indirimler yapıyorlar. Çünkü sıcak paraya ihtiyaçları var. Bu da maliyetin altında fiyat veren otellerde sahte içki ve taklit gıdaları artırıyor. Bodrum’un kalabalık olması ise otellere yansımıyor. Bu yıl Rusya’dan tatil amaçlı gelen turist sayısı 2 milyon olamaz çünkü ruble çok değer kaybetti. Bizim de maliyetlerden kaynaklı dolar fiyatlarımız arttı bu da Rus turisti kaçırdı. Mısır, Ruslar için daha ucuz bir alternatif oldu.” Otellerin istihdam azaltacağını söyleyen Karcılıoğlu, “Önümüzü göremiyoruz. Gelen çok az sayıdaki turist de son dakikaya döndü. Plan yapamıyoruz” dedi.

‘BİZ ÇOK PAHALIYIZ’

Antalya başta olmak üzere birçok bölgede büyük otellere danışmanlık hizmeti veren turizmci Mehmet Gülova da sektörde tablonun iç açıcı olmadığını söyledi. Antalya’da Rus turist eksikliğin olduğunu belirten Gülova, “Ruslar tatile çıkıyor ama Dubai, Tunus ve Mısır gibi ülkelere gidiyor. Artık deniz, kum, güneş yetmiyor turist çekmek için. Fiyat da önemli. Biz pahalıyız artık. Maliyetlerimiz çok arttı, bir de seçim öncesi dolar artmayınca sektör dolar bazında fiyat artırmıştı” dedi.

Sezonun devamında doluluk oranlarının daha da düşeceğini söyleyen Gülova, “Tur operatörleri özellikle Rusya’da planladıkları uçakları iptal etmeye başladılar. Yerli turiste bakınca tatile çıkabilecek bir orta sınıf kalmadı. Alım gücü yüksek olan Bodrum, Çeşme müşterisi var piyasada ama onlarda bile artık yüksek fiyat kabul görmemeye başladı” dedi.

İSTANBUL’DA OTELLER BOŞ KALDI

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’a mayıs ayı boyunca 1 milyon 505 bin 948 yabancı turist giriş yaptı. Yılın ilk 5 ayında ise toplamda 6 milyon turist geldi. Bu rakamlar bir önceki yıla göre artsa da bu artışın turizm sektörüne bir faydası olmadı. Otel yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre İstanbul’da doluluk oranları yüzde 40’lara kadar düşmüş durumda. Fiyatların yüksekliğinden dolayı gelen turistlerin de ev kiralama uygulamalarını tercih ettiklerini söyleyen bir kaynak, “Maliyetler çok arttı, istesek de fiyat düşüremiyoruz. Her şeyden kıssak bile klima masrafından kısamayız ki bugün ortalama bir otelin elektrik faturası bile 1.5 milyon TL’yi buluyor. Biz de müşterimizi günlük kiralık evlere kaybediyoruz” dedi.