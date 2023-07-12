İktidar, geçim derdindeki memuru da emekliyi de kandırdı: Verilen sözler yine unutuldu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 04:00

İktidar nisanda en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkardı. Bu rakamın altında kalan kök aylıklar 7 bin 500 liraya tamamlanırken üzerindeki aylıklarda sadece yüzdelik artışlar yapıldı. Bu durumda daha fazla prim ödeyenle, daha az prim ödeyen arasında denge bozuldu. İktidar aylıklarda prim düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Ancak son açıklamalara göre bütün emekli aylıklarında yine sadece yüzde 25 artış yapılmasına karar verildi.

MEMUR SÖZÜ DE TUTULMADI

İktidarın seçim öncesi verdiği bir diğer söz de memurlaraydı. En düşük memur maaşının net 22 bin liraya çıkarılacağını açıklayan hükümet bu rakama sosyal yardımları yani aile ve çocuk yardımını da ekledi. Ayrıca enflasyon farkı ve yüzde 6’lık toplusözleşme zammının da bunun içinde kalması bekâr memurlar için maaşın 22 bin liranın altında 20 bin 300 TL’de kalmasına neden oldu. Bu rakam verilen sözün 1700 TL altında. Memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zam emekliliğe de yansımayacak. Türkiye Kamu-Sen, bir memur emeklisinin, çalışırken aldığı maaşın üçte biri dolayında emekli maaşına hak kazanacağına dikkat çekerek “Öyle ki 22 bin TL’lik en düşük dereceli memur maaşı içinde, 11 bin 128 TL’lik kısım emekli maaşı hesabına dahil edilmeyecektir” dedi.