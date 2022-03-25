Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 90 bin cami vatanımız için en büyük hazine
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da katıldığı cami açılışında 4-6 Kuran kurslarını anlattı. Erbaş, bu kursları her caminin bitişiğine açmak için çabaladıklarını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, beraberinde Ankara Valisi Vasip Şahin ve AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte Çankaya'da yapımı tamamlanan Ayşe Hatun Camisi'nin açılış törenine katıldı.
Erbaş, Türkiye genelindeki 90 bin caminin bulunduğunu belirtirken "Bu vatanımız için en büyük hazinedir, kazanımdır. İnşallah camilerimizin sadece duvarlarını, minarelerini yükseltmekle kalmayacağız, içini de gençlerle, çocuklarla, derslerle donatmaya çalışacağız. Bunun için gayret ediyoruz" dedi.
Her caminin bitişiğinde 4-6 yaş çocuklar için Kuran kursu açmaya gayret ettiklerini söyleyen Erbaş, "4-6 yaşındaki çocuklarımıza İslam, peygamber, sevgi, saygı, dürüstlük, evrensel değerler dediğimiz bu değerleri küçük yaşta çocuklarımıza öğreteceğiz. Ayşe Hatun Camisi de o kadar güzel yakışmış ki bu mahalleye, hem minarelerinin muhteşemliğiyle, hem mimarisinin muhteşemliğiyle gençleri bol olacak" dedi. Yapılan konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.
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