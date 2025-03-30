İktidar, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve tutuklanmasının ekonomiye maliyetininin araştırılmasını istemedi

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 07:28

İktidar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, gözaltına alınıp tutuklanmasının ekonomiye maliyetinin araştırılmasını istemedi. Yaşananların ekonomiye etkilerinin yanı sıra Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarının araştırılması, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve kurumların güçlendirilmesi başta olmak üzere kapsamlı bir reform programının içereceği önlemlerin tespit edilebilmesi amacıyla verilen Meclis araştırma önergesi iktidar tarafından TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile 19 milletvekili TBMM’de Meclis araştırma önergesi verdi. Önergede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta lisans diplomasının iptal edildiği, 19 Mart’ta gözaltına alındığı ve ardından da tutuklandığı anımsatıldı. Bunların sonucunda Borsa İstanbul’da yüzde 10’lar düzeyinde değer kaybı yaşandığı, TL’nin dolar ve euro başta olmak üzere yabancı paralar karşısında değer kaybettiği, Türkiye’nin CDS risk priminin yaklaşık 80 baz puan arttığına dikkat çekildi. Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol altına alabilmek için yüksek miktarda rezerv kullandığına işaret edilen önergede, gecelik repo faizinin de yüzde 46’ya yükseltildiği kaydedildi.

TOPLAM 950 MİLYAR TL

Önergede, dolar/TL kurunun 36.6’dan 38.4’e yükselmesinin (1.8 TL’lik değer kaybı) ve faizlerdeki artışların kamuya maliyeti de çıkarıldı. Önergede şöyle denildi:

“358 milyar TL’si bütçenin mevcut iç ve dış borç anapara ödemesindeki artış, 346 milyar TL’si önümüzdeki dönemde ödeyeceğimiz TÜFE, döviz ve altına endeksli iç borç faiz ödemelerindeki artış, 82 milyar TL’si 2025 yılının kalan 9 ayında iç ve dış borçlanma maliyetlerindeki artış ve 162 milyar TL’si Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yapılan hesaptan hareketle kamu özel işbirliği (KÖİ) ödemeleri ve savunma harcamaları gibi kura bağlı bütçe harcamalarından kaynaklı olmak üzere yaklaşık 950 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir.”

ÇOK DAHA YÜKSEK

Önergede bu doğrudan maliyetlere dolaylı etkiler de eklendiğinde, yaşanan gelişmelerin ekonomiye maliyetinin çok daha yüksek olacağı vurgulandı.

18-19 Mart 2025 tarihlerinde yaşanan gelişmelerin ekonomiye maliyeti, genel olarak Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarının araştırılması ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, kurumların güçlendirilmesi başta olmak üzere kapsamlı bir reform programının içereceği önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi. Ancak önerge, iktidar tarafından reddedildi.