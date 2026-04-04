İktidar, inci, elmas, pırlantadan vergi almaktan son anda vazgeçti: 1.9 milyarlık geri adım

Ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren “torba teklif” önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Son günkü görüşmelerde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. AKP, inci, elmas, pırlanta gibi kıymetli taşlardan yüzde 20 oranında ÖTV alınmasını öngören 12. maddenin yeniden görüşülmesini istedi. Kabul edildi. Madde üzerinde kimse söz istemedi.

AKP maddenin teklif metninden çıkarılması için önerge sundu. İktidar oylarıyla kabul edildi. Böylece madde teklif metninden çıkarılmış oldu.

Önergede, maddenin tekliften çıkarılması için şu gerekçe gösterildi:

“Son dönemde yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmelerle birlikte küresel ticari dinamiklerinin değişmesi sonucu ortaya çıkan stratejik yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, sektörün uluslararası rekabet gücünün sürdürülebilirliğinin ve ihracat potansiyelinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili maddenin yeniden değerlendirilmek üzere teklif metninden çıkarılması amaçlanmaktadır.”

1.9 MİLYAR LİRA GELECEKTİ!

Düzenlemeden 1.9 milyar TL yıllık gelir bekleniyordu. Maddenin çıkarılması ile bu gelirden de vazgeçilmiş olundu.

‘DERDİNİZ VATANDAŞIN SIRTINA BİNMEK’

Teklifin tüm maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın düzenlemede yapılan değişikliklere işaret ederek, “Bir iktidar partisi kanun teklifine bu kadar mı hazırlıksız olur be kardeşim” dedi. Vatandaşın cebine giren destekleme anlamında bir tek kuruş olmadığına işaret eden Günaydın, şunları söyledi:

“Derdiniz vatandaşın sırtına birazcık daha binmektir ve üstelik de hiç utanmadan bunu yapıyorsunuz... Devletin işsizlik sigortasına ödediği yüzde 1’lik payın yarısına kadar azaltılması ya da artırılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi düzenlemesini getiriyorsunuz. Bu anayasaya aykırı mı? 2. ve 7. maddesine aykırı olduğunu herkes biliyor. Peki, derdiniz ne? İşsizlik sigortasını işsiz kardeşlerimizin yararlarının dışına kullanabilmek. Bunu yapmaktan hiç utanmıyor musunuz ya, hiç mi utanmıyorsunuz? 10. madde BOTAŞ’ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan KDV ve gümrük vergisi borçlarının Hazine’de olan görevlendirme zararlarına mahsup edilmesi ve bu işlemlerin merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle yapılmasına yönelik bir düzenleme getiriyorsunuz. Belki de tarihte ilk defa TBMM’nin bütçe yapma yetkisini bu Gazi Meclisin dışındaki bürokratik merkezlere aktaran ilk Meclissiniz, hiç mi utanmıyorsunuz?”

‘NİYE UTANALIM?’

AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, “Utanmaz lafı çok ayıp şeyler ya” diye karşılık verdi. CHP’li Günaydın, “Ayıp şeyler var ya başkanım, ayıp şeyler aynen yaptığınız şeyler. Meclis’in bütçe yapma yetkisini Saray’a devretmekten utanmıyorsun, bana ‘ayıp’ diyorsun ya” dedi. Altınok, “Niye utanalım kardeşim?” karşılığını verdi. Günaydın, “Niye utanacaksın, Meclis seni onun için seçiyor, onun için; onun için valilik yaptırmış sana bu Meclis... Zaten ar damarı çatladıktan sonra utanmak kalmıyor geriye” dedi. Altınok, “Ar da hayâ da sende yok ya. Çok ayıp ya. Nezaketen” diye konuştu.

‘MÜFLİS TÜCCAR’

Teklif ile kamunun ihtiya fazlası taşınmazlarının Özelleştirme İdaresi tarafından satılmasına olanak tanındığına işaret eden Günaydın, “Ayıp olanı ben sana söyleyeyim: Müflis tüccarın son mallarını satması gibi memleketin son mallarını haraç mezat satmaya yelteniyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz?” dedi. Vergide büyük adaletsizlik olduğunu dile getiren Günaydın, son dakikada tekliften çıkarılan elmas, inci, pırlanta maddesine dikkat çekti. AKP’ye tepki gösteren Günaydın, şunları söyledi:

“Çiftçi tarlasını ekecek; gübreye zam gelmiş, mazota zam gelmiş. Buna rağmen mazottaki ÖTV’yi kaldırmıyorsun, KDV’yi kaldırmıyorsun. Ya, bir düzenleme getirdiniz, dedik ki: Allah Allah AKP’de bazen doğru işler yapıyor. Nedir? Yıllarca söyledik: Pırlantadan vergi almıyorsunuz. Yıllar sonra dediniz ki: ‘Ayıp oluyor artık, çok da muhalefet eleştiriyor, pırlantadan vergi alalım.’ Ne oldu ya? 12. maddeyi niye çekiyorsunuz? Nereden baskı geldi ha, niye çekiyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz?”

‘TEBRİKLER PIRLANTA LOBİSİ’

Bu arada vergi uzmanı Ozan Bingöl de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla maddenin teklif metninden çıkarılmasını eleştirdi. Bingöl, “Pırlantadan ÖTV al(a)mayanlar. Mutfak tüpünden ÖTV alıyorlar. Temel tüketim ürününden ÖTV alan nadir ülkelerden biriyiz. Tebrikler pırlanta lobisi” diyerek tepkisini dile getirdi. Bingöl, “Pırlantadan ÖTV almama yönünde irade sergileyenlerin yarın savaş bahanesiyle ülkenin işçisine, çiftçisine, dar gelirlisine, sabit gelirlisine yeni vergiler yüklemesi asla mazur görülemez” paylaşımını da yaptı.