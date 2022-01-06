İktidar, inşaatçılara yeni kolaylık sağlayacak “torba” yasa teklifini Meclis’e sundu

06 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

AKP iktidarının, memur ve emekli maaşlarındaki düzenlemeleri de içeren yeni “torba” yasa teklifi önceki gece Meclis’e sunuldu. İşte ayrıntılar:

- Memur: En düşük emekli aylıkları 1500 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarılacak. Memur için bu yılın ilk yarısındaki yüzde 5 toplusözleşme zammı, yüzde 7.5’e revize edilecek. Bundan memur emeklisi de yararlanacak.

- BES: Bireysel emeklilik sisteminde (BES) yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a çıkarılacak. BES’te belirli süre bulunmuş katılımcılara “kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda” sistemden ayrılmadan devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine kadar ödeme yapılabilecek. Talep etmeleri halinde 45 yaş üstü katılımcılar da otomatik BES’e dahil edilebilecek.

- Müteahhit: 1 Aralık 2021’den önce Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamında yapılan ihalelerle ilgili, “Ülke ve dünyadaki hammadde temininde ve tedarik zincirindeki aksaklık ve girdi fiyatlarıdaki artışlar” nedeniyle yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, mal-hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin TL ile yapılan sözleşmelerde 1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında gerçekleştirilen kısımlar için 1 Temmuz- 30 Kasım 2021 arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021’den önce ihale edilen işlerde ise Haziran 2021’e ait endeks temel kabul edilecek. Yüklenicinin başvusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ek olarak idare tarafından ek fiyat farkı verilebilecek. Ayrıca bu sözleşmelerin devredilebilmesine de olanak sağlanacak. Düzenleme KİK uygulamayan işler için de geçerli.

- Merkez Bankası: Bu bankada bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek. Yine bankalarda 21 Aralık 2021-31 Aralık 2022 arasında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere TCMB’ye nakit kaynak aktarılabilecek. Bu amaçla bankalara özel tertip DİBS ihraç edilebilecek. Bu konularla ilgili olarak TCMB ve bankalar talep edilen veri ve bilgiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermekle yükümlü olacak.

- İhracatçı: Sanayi sicil belgeli, fiilen üretimde bulunan ihracatçılara, kurumlar vergisi yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak. l