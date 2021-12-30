İnşaat sektörü alarm veriyor: 40 bin müteahhit iflasın eşliğinde

30 Aralık 2021 Perşembe, 12:33

İMKON Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bülbüloğlu, sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları ve taleplerini anlattı.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci ve dövizdeki artışa bağlı inşaattaki temel malzemelerde fahiş fiyat artışları olduğunu belirten Mehmet Bülbüloğlu, “Yaklaşık 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizin ekonomisine de ciddi zararlar verdi. Bu olumsuz etkiler ve de son 1 yıl içerisinde döviz kurunun aşırı fiyat değişikliği, inşaat temel malzemelerinde sıra dışı fahiş fiyat artışlarına neden oldu. Bu fahiş fiyat artışlarıyla birlikte tabii ki inşaat sektöründe iş yapan müteahhitlerimiz bu anlamda çok büyük sıkıntı yaşadılar. En büyük sıkıntıyı da kamuya iş yapan müteahhitlerimizin yaşadığını biliyoruz'' dedi.

''MÜTEAHHİTLERİN SORUNLARINI GİDEREMEZ''

Bülbüloğlu, ''Kamu müteahhitlerine fiyat farkı verilmesi yönünde taleplerimiz Meclis'te de görüşülüyor. Biz, bu fiyat farkının birinci aydan itibaren kapsam alanına alınmasını talep ediyoruz. Şu anda görüşülen taslakta 6. aydan itibaren fiyat farkı verilmesi söz konusu. Bu, müteahhitlerimizin tamamının sıkıntısını giderecek bir taslak değildir'' ifadelerini kullandı.

''40 BİN MÜTEAHHİT İFLASIN EŞİĞİNDE''

Bülbüloğlu, ''İnşaat temel malzemelerinde ihracatın da biraz artmasından dolayı iç piyasada malzeme sıkıntısı, tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Tedarik sıkıntısına bağlı olarak hem kamu müteahhitlerinde hem de özel sektöre kat karşılığı inşaat sözleşmeli işlerde müteahhitlerimizin işlerinin geciktiğini biliyoruz. Bu anlamda ek süre verilmesi ve bu kanun taslağına ek süre koyulması talebi de müteahhitlerimizin ve kamuoyunun talebidir. Fiyat farkı verilmesi sadece müteahhitler için değil kamu adına da çok büyük bir yarar sağlayacaktır. Çünkü yaklaşık 40 bin müteahhit eğer bu fiyat farkı verilmezse veya gerekli fiyat farkı verilmez ise iflasın eşliğindedir. Bunların batması alt tedarikçilerin ve kamunun çok büyük zarar görmesi anlamındadır. Çünkü o işi belki 3-5 katı fiyatına vermesi söz konusu. Bu anlamda bu doneler ciddiye alınarak fiyat farkı, kamu müteahhitlerimize ek süre verilmesi talebimizdir'' dedi.

''REKABET KURUMU’NU GÖREVE DAVET EDİYORUZ''

''2 yıldır inşaat malzemeleri artıyor'' diyen Bülbüloğlu, ''Son bir yıldır temel inşaat malzemelerindeki bu artış yaklaşık yüzde 300’e dayandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomi modeli paketiyle birlikte dövizin yaklaşık yüzde 40 düşmesi neticesinde bir indirim bekliyoruz. Bu indirime, şu anda demir ve bazı alüminyum PVC firmaları haricinde herhangi bir geri dönüş olmadı. Aksine çimento fabrikalarının bize gönderdiği bilgide, 4 Ocak itibariyle çimentonun tonunda yaklaşık 115 TL artı KDV zam yapılacağı bilgisini aldık. Bu, kabul edilebilir bir şey değildir. Bu, hükümetimizin gayretini, çabasını baltalamaktan başka bir şey değildir. Bu anlamda biz, gerekli yerleri ve Rekabet Kurumu’nun göreve davet ediyoruz. Artışın önüne geçilmesini ve piyasanın indirime gitmesini hem sektör adına hem de konut ve kira fiyatlarının düşmesi adına talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ARTIK MÜDAHALE ŞART”

İMKON Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da fahiş fiyatlarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye müdahale çağrısı yaptı yaptı.

Bülbüloğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Döviz kurunun düşmesiyle birlikte her üreticiden indirim yapmasını ve bunun piyasaya, yani vatandaşlara yansımasını beklerken kartel oluşturmuş çimento fabrikaları, bizim bölgemizde de 4 Ocak itibariyle tonunda 115+KDV zam yapacağını duyurdu. Artık müdahale şart! Nureddin Nebati”

“MÜTEAHHİTLER İLE ON BİNLERCE ALT TEDARİKÇİ BATAR”

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temel inşaat malzemelerinde yüzde 200'ü geçen fiyat artışları olduğuna dikkati çekti.

TBMM'de kamu müteahhitlerine yönelik düzenleme yapılmasını isteyen Tellioğlu, bu düzenlemenin kamunun da menfaatine olacağını belirtilerek, “Aksi durum, müteahhitler ile on binlerce alt tedarikçiyi batıracak, devlete maliyeti iki katına olacaktır” dedi.