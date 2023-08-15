İktidar memur ve memur emeklisine resmi enflasyonun altında zam sundu: Öneri isyan ettirdi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 04:00

AKP’nin, memur ve memur emeklisine önümüzdeki iki yıl için önerdiği zam teklifi hayal kırıklığı yarattı. Resmi enflasyon yüzde 33’ün bile altında kalan teklif, 2024 için yüzde 14+9 yani yüzde 24, 2025 için de yüzde 6+5 yani yüzde 11 artışı kapsıyor. Üçer aylık artış talebi de kabul edilmeyen yetkili konfederasyon Memur-Sen, teklifi “kabul edilmez” buldu.

‘GERÇEKÇİ TEKLİFLE GELİN’

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu ilk teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Çalışanları enflasyona ezdirmediklerini iddia eden Işıkhan, sözleşmeyi uzlaşı ile sonuçlandırmak istediklerini belirterek, en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşını da 9 bin 876 liraya çıkardıklarını öne sürdü.

Işıkhan, 967 madde üzerinde görüşmeleri sürdüreceklerini belirtirken, Ocak 2024’te yüzde 25 dolayında enflasyon farkı vermeyi öngördüklerini böylece kamu personeline yüzde 42’yi bulan artış öngörüldüğünü, kümülatif artışın yüzde 54’ün üzerinde olacağını dile getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Merkez Bankası’nın yüzde 33 olarak açıkladığı resmi enflasyon tahmininin 10 puan altındaki teklifi yadırgadıklarını ve kabul etmediklerini belirterek, zaman kaybetmeden yeni teklif sunulmasını istedi. Refah payından söz edilmediğini, 3’er aylık tekliflerine karşılık 6 aylık teklifler geldiğini söyleyen Yalçın, “beklenilmeyen ve beğenilmeyen” bu teklifin 17 Ağustos beklenmeden hemen revize edilmesini istedi.

İktidarın ilk teklifi yetkili Memur-Sen’in taleplerini karşılamaktan da çok uzak kaldı. Memur-Sen öncelikle maaşlarda bin 650 TL artış istemiş, sonrasında 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış talep etmişti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de teklifi kabul etmediklerini belirterek “Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizin arkasındayız. Bu ekonomik gerçeklere karşın teklif edilen bu zam oranını kabul etmeyeceğimizi şimdiden ilan ediyoruz” dedi.

KESK ‘GREV’E ÇIKACAK

KESK iktidarın teklifini, “Dağ fare bile doğurmamıştır. Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Teklifi kabul etmiyoruz” dedi. Eş Başkan Şükran Kablan Yeşil, masanın bu teklifle “yok hükmünde” olduğunu söyleyerek tüm konfederasyonları 16 Ağustos’taki iş bırakma eylemine davet etti.