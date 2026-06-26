İktidar sadece ‘ekonomik zorluktan’ kaynaklanmadığını savundu

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı hakkında bilgi istedi. Aynı dönemde faaliyetini sonlandıran esnaf ve sanatkâr işyeri sayısını sordu. Bu kapanışların sektörel dağılımı hakkında da bilgi talep etti. Önergede, kapanan işletmelerin gerekçelerine ilişkin kapsamlı bir saha araştırması yapılıp yapılmadığı, en yaygın kapanma nedenlerinin ne olduğu gibi çeşitli sorular da yöneltildi.

BAKANDAN YANIT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat önergeye verdiği yanıtta, “Türkiye genelinde 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında toplam 540 bin 27 şirket (anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket, komandit şirket, kooperatif) ve ticari işletme kurulmuş iken, 119 bin 178 şirket ve ticari işletme kapanmıştır” dedi. Bolat, şirket ve ticari işletmelerin terkin sebepleri arasında, tasfiye süreçlerini tamamlamalarının yanı sıra birleşme, bölünme ve tür değişikliği gibi yapı değişikliği işlemlerinin de bulunduğunu kaydetti. Bolat, terkin ve tescil işlemi gerçekleştirilen esnaf hakkında da bilgi verdi. Yanıtta şöyle denildi:

“Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) kayıtlarına göre, Türkiye genelinde son 5 yılda 588 bin 382 terkin işlemi, buna karşılık 1 milyon 513 bin 599 tescil işlemi gerçekleştirilmiş olup, aradaki olumlu fark 925 bin 217 olmuştur.”

TİCARİ HAYATIN DOĞAL AKIŞIYMIŞ!

Yanıtta, terkin işlemlerinin, yalnızca ekonomik zorluk kaynaklı olarak değil ticari hayatın doğal akışı içerisinde; esnaf ve sanatkârların meslek değiştirmesi, tacir sınıfına geçmesi, emekli olması, vefat etmesi ya da işini kapatarak farklı sektörlere yönelmesi gibi çok çeşitli nedenlerle de gerçekleşebildiği kaydedildi.

İLK 3 SEKTÖR

Terkin işlemlerinin en çok gerçekleştiği ilk 3 sektörün “gıda tarım”, “ulaştırma hizmetleri” ve “giyim, deri ürün, ev tekstili, dokuma” olduğu kaydedildi.