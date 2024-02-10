İktidar seçim öncesinde ikramiyeyi artırmaya hazırlanırken, emeklilerden çağrı geldi: Sadaka istemiyoruz

İktidar, seçim öncesinde emeklinin 2 bin lira olan bayram ikramiyesini artırmaya hazırlanıyor. Kulislerde 5 bin liraya kadar çeşitli rakamlar dile getirilirken, emekliler, “sadaka istemiyoruz, ikramiye en az asgari ücret seviyesinde olmalı” vurgusu yaptı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 10.02.2024 - 03:00
İktidar seçim öncesinde ikramiyeyi artırmaya hazırlanırken, emeklilerden çağrı geldi: Sadaka istemiyoruz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları sonrası emekliye verilen bayram ikramiyesiyle ilgili tartışma ve tahminler artarken DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, bu tür ödemelerin temeline ilişkin önemli bir çağrı yaptı: “Öncelikle nasıl çalışanlarda ikramiye yasal mevzuata tabi ise bizde de aynısı olsun. Onlara nasıl veriliyorsa bize de aynı şekilde verilsin.” 

İkramiye ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini de vurgulayan Kalender, şöyle devam etti: “Gerçek anlamda ikramiye istiyoruz. Sadaka verir gibi veriyorlar. Emekli sendikalarıyla otursunlar konuşsunlar. Bu şekilde gündem yapılıyor. İnsanları oyalıyorlar. Emeklileri ortada bırakıyorlar.”


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